В Кольцово у пассажира нашли запрещенную литературу

Кольцовские таможенники нашли в багаже пассажира в аэропорту экстремистскую литературу - несколько религиозных книг.

"Мужчина живет в Екатеринбург, работает водителем-экспедитором Литературу ему дали его знакомые", - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Книги передали на экспертизу лингвистам, и они определили, что одна из них включена в Федеральный список экстремистских материалов. Инспекторы изъяли ее, а в отношении пассажира составили протокол об административном правонарушении.

Между тем

Чаще всего у пассажиров екатеринбургского международного аэропорта изымают мелкооптовые партии вещей, которые те везут якобы для своего пользования.

В начале августа, например, 15 килограммов автозапчастей попытались через "зеленый коридор" ввезти на Урал граждане Китая. По их словам детали предназначались для ремонта сельхозтехники, а о том, что такой багаж не попадает под категорию товаров для личного пользования и подлежит декларированию, они не знали. В марте мужчина пытался пронести через "зеленый коридор" коробку с четырьмя сотнями рассасывающихся пластырей для остановки кровотечения: он сказал, что по просьбе товарищей привез их для дистрибьютора.