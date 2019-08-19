В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке

Директор тюменского пансионата для ветеранов войны и труда лишился должности после того, как 91-летнюю женщину, которая жила в учреждении, похоронили в пластиковом пакете.

Об увольнении Владимира Максименко рассказали "РГ" в департаменте социального развития Тюменской области.

- Руководителю учреждения объявлен выговор за ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей. С 19 августа он уволен приказом заместителя губернатора области Ольги Кузнечевских, - сказала пресс-секретарь департамента Лариса Спицына.

Проверка деятельности пансионата продолжается.

Напомним, известно о вопиющей ситуации стало в начале августа, после того как постояльцы учреждения рассказали об этом в соцсетях. Анна Лаврентьевна Бусыгина являлась труженицей тыла, провела в пансионате последние несколько лет жизни. Перед похоронами ее тело пролежало неделю в морге, после чего его поместили в санитарный пакет, положили в гроб и увезли на кладбище.