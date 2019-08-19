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19.08.2019 23:22
Рубрика: Происшествия

Российская авиакомпания опровергла жесткую посадку самолета в Армении

Самолет российской авиакомпании "Победа" не совершал жесткую посадку в армянском аэропорту Гюмри. Об этом заявили в пресс-службе перевозчика.

"На послеполетном осмотре в Гюмри обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа. Касание пятой произошло при уходе на второй круг", - передает сообщение ТАСС.

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Ранее в пресс-службе Комитета гражданской авиации Армении проинформировали о жесткой посадке лайнера Boeing 737-800 в аэропорту Ширак города Гюмри. По их сведениям самолет, выполнявший рейс из Москвы, коснулся взлетно-посадочной полосы хвостовой частью. Инцидент произошел 19 августа в 20:04 по московскому времени. Никто из 173 пассажиров не пострадал.

В авиакомпании также сообщили, что выслали в Гюмри резервный борт, который должен выполнить обратный рейс.

Происшествия ЧП Экономика Транспорт Авиатранспорт В мире экс-СССР Армения Компании Авиация
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