Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов

"Уровень исполнения расходов составил 42,5% показателя сводной росписи и является достаточно низким за последние годы", - говорится в подготовленном контрольным ведомством оперативном анализе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2019 года.

Самый низкий уровень исполнения расходов отмечается по разделам "Средства массовой информации", "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", "Общегосударственные вопросы", "Национальная экономика", "Культура, кинематография", "Физическая культура и спорт".

"Тем меньше времени на качественную реализацию задуманного. Запуск нацпроектов не изменил ситуацию: их бюджет исполнен лишь на 32,4 процента", - отметил председатель СП Алексей Кудрин в Twitter.

Деньги на нацпроекты в первые полгода не были полностью разблокированы, так как провели не все подготовительные мероприятия, пояснил Кудрин. В частности, остались заблокированы средства по цифровой экономике - 37 процентов, экологии - 21 процент, развитию экспорта - 12,7 процента. "Можно только надеяться, что темп работы будет нарастать", - отметил Кудрин.

Что касается доходов, то в СП отмечают, что нефтегазовые доходы бюджета выросли на 4,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и достигли 4,12 триллиона рублей. При этом доля нефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета в первом полугодии 2019 года уменьшилась на 2,4 п. п. по сравнению с показателем первой половины 2018 года и составила 43,2 процента.

Ненефтегазовые доходы превысили доходы от нефти и газа и составили почти 5,4 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 15,6 процента. В основном это связано с поступлением НДС и налога на прибыль организаций.