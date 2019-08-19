Школам рекомендовали ограничить использование мобильников

Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.

В документе предлагается ограничить использование личных смартфонов "с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса". В частности, при входе в школу абсолютно всем участникам образовательного процесса - то есть и детям, и учителям - рекомендуется переводить гаджеты в режим "без звука". Кроме того, предлагается ввести ограничение мобильных телефонов для учеников во время уроков.

Для этого школы могут предусмотреть специальные места хранения гаджетов. Также нужно будет согласовать способы коммуникации родителей с детьми.

Однако это не строгий запрет, а именно рекомендации. То есть решение остается за школой.

- Методические рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта, а также по итогам опроса общественного мнения. 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных школьниками во время уроков, - рассказали "РГ" в министерстве просвещения. - Около трех четвертей опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование сотового телефона в личных целях в школе в присутствии учеников.

При этом ограничение не будет распространяться на детей, нуждающихся в разных гаджетах по состоянию здоровья (например, для мониторинга сахара крови при сахарном диабете).

Почему в этом возникла необходимость? Международный опыт показал: длительное использование гаджетов может привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания школьников.

В течение года Роспотребнадзор проведет мониторинг состояния здоровья школьников при ограничении использования мобильных устройств, а Рособрнадзор вместе с Российской академией образования - мониторинг повышения эффективности образовательного процесса.

Рекомендации будут направлены в регионы до первого сентября.