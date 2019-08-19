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19.08.2019 09:45
Рубрика: Общество

Школам рекомендовали ограничить использование мобильников

Текст: Ксения Колесникова
Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В документе предлагается ограничить использование личных смартфонов "с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса". В частности, при входе в школу абсолютно всем участникам образовательного процесса - то есть и детям, и учителям - рекомендуется переводить гаджеты в режим "без звука". Кроме того, предлагается ввести ограничение мобильных телефонов для учеников во время уроков.

Фото: Istock
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Для этого школы могут предусмотреть специальные места хранения гаджетов. Также нужно будет согласовать способы коммуникации родителей с детьми.

Однако это не строгий запрет, а именно рекомендации. То есть решение остается за школой.

- Методические рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта, а также по итогам опроса общественного мнения. 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных школьниками во время уроков, - рассказали "РГ" в министерстве просвещения. - Около трех четвертей опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование сотового телефона в личных целях в школе в присутствии учеников.

При этом ограничение не будет распространяться на детей, нуждающихся в разных гаджетах по состоянию здоровья (например, для мониторинга сахара крови при сахарном диабете).

Почему в этом возникла необходимость? Международный опыт показал: длительное использование гаджетов может привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания школьников.

В течение года Роспотребнадзор проведет мониторинг состояния здоровья школьников при ограничении использования мобильных устройств, а Рособрнадзор вместе с Российской академией образования - мониторинг повышения эффективности образовательного процесса.

Рекомендации будут направлены в регионы до первого сентября.

Общество Образование Правительство Роспотребнадзор Правительство Минпросвещения Правительство Минобрнауки Рособрнадзор Стандарты для школы
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