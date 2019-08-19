Новости

Гвардиола: Судьи VAR пили кофе, когда Ламела фолил на Родри 06:39
На выборы-2020 Трамп пойдет в тандеме с Пенсом 06:33
Ирландский паб вылил виски Макгрегора в унитаз после избиения мужчины 06:20
Протесты в Гонконге могут помешать США и КНР достичь сделки 06:08
В Приморье тайфун выбросил на берег северокорейскую шхуну 06:06
В Уссурийске критический уровень реки Раздольной пошел на спад 06:03
Российские военные выполнят наблюдательный полет над Великобританией 05:52
СМИ: Япония планирует запуск спутников для уничтожения чужих аппаратов 05:31
В Бурятии полицейские спасли людей из горящего автобуса 05:04
В США арестованы трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов 04:52
Почти два миллиона человек вышли на протесты в Гонконге 04:31
Эксперты назвали регионы РФ с самым доступным для населения бензином 04:17
Истребители ТОФ вступили в воздушный бой в стратосфере 04:15
В Биробиджане ввели режим ЧС из-за подтопления улиц 04:14
Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки 03:54
Почти сто человек погибли в ДТП с бензовозом в Танзании 03:41
В Карпатах погиб известный румынский альпинист 03:32
На Канарах более четырех тысяч человек эвакуированы из-за пожаров 02:50
Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар вопреки требованиям минюста США 02:27
Трамп хотел устроить Венесуэле морскую блокаду 02:25
Медведев выиграл турнир в Цинциннати и стал пятой ракеткой мира 01:40
Boeing 757 совершил жесткую посадку на Азорских островах 01:30
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии 01:17
Астрономы показали, как видят Землю инопланетяне 00:25
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун 00:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
Как будут регистрировать жилье по новым законам
Как будут регистрировать жилье по новым законам
19.08.2019 00:19
Рубрика: В мире

Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун

Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.

Фото: SANA via AP
Сирийские военные освободили четыре селения на юге Идлиба

В минувшее воскресенье в ходе ожесточенных боев представители экстремистских группировок "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) и "Джейш аль-Изза" были выбиты с высот Кфар-Айдун, что решило исход сражения в пользу сирийских военнослужащих. Они быстро продвигаются вперед и находятся в двух километрах от шоссе Хама-Алеппо, имеющего стратегическое значение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин".

Возобновить военную операцию в провинции Идлиб власти Сирии решили 5 августа, когда бандформирования сорвали очередное перемирие.

В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эксперты назвали регионы РФ с самым доступным для населения бензином
Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар вопреки требованиям минюста США
СК опубликовал видео из дома, где подросток убил свою семью