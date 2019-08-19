Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун

Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.

В минувшее воскресенье в ходе ожесточенных боев представители экстремистских группировок "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) и "Джейш аль-Изза" были выбиты с высот Кфар-Айдун, что решило исход сражения в пользу сирийских военнослужащих. Они быстро продвигаются вперед и находятся в двух километрах от шоссе Хама-Алеппо, имеющего стратегическое значение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин".

Возобновить военную операцию в провинции Идлиб власти Сирии решили 5 августа, когда бандформирования сорвали очередное перемирие.