СМИ: Япония планирует запуск спутников для уничтожения чужих аппаратов

Правительство Японии изучает возможность запуска аппаратов, способных уничтожать военные спутники других стран в случае необходимости. Такую информацию распространила общенациональная газета Yomiuri, ссылаясь на источник в правительстве.

По его данным, японские власти могут начать запуск таких спутников уже во второй половине 2020 года. Связано это решение "со стремительно нарастающей угрозой военного противостояния в космосе", пишет ТАСС. По словам представителя минобороны, у японских спутников сейчас нет оборонительных возможностей.

По данным Yomiuri, в Японии уже ведутся разработки технологий, необходимых для вывода из строя электроники других спутников, а также защиты собственных космических аппаратов от подобных атак. Сейчас у Сил самообороны на геостационарной орбите имеются спутники, которые занимаются сбором информации и передачей данных.