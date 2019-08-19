США используют протесты в Гонконге для давления на Пекин

На международной арене США никогда не гнушались действовать исключительно в угоду своим собственным интересам, поступаясь основополагающими принципами международного права. Беспорядки, охватившие специальный административный район Китая - Гонконг - становятся, судя по всему, еще одним примером подобного подхода Вашингтона. Ведь пока в Гонконге проходят массовые манифестации, Пекин уже неоднократно обвинял США во вмешательстве в свои внутренние дела. Речь, в частности, идет о "контактах американских дипломатов с членами преступных группировок для организации антикитайской деятельности" в городе. И вот наконец стала понятна причина столь явной вовлеченности Вашингтона в беспорядки в этом районе Китая. Оказалось, что действия американцев являются одним из элементов продуманной стратегии нынешнего хозяина Белого дома по ведению гибридной войны против Пекина.

"Я бы хотел, чтобы в Гонконге все разрешилось очень гуманно. Это было бы очень хорошо с точки зрения сделки, которую мы обсуждаем. Мне было бы намного сложнее заключить сделку с КНР, если власти Китая прибегнут к насилию", - заявил президент США Дональд Трамп, явно обозначив, что развитие ситуации в Гонконге теперь станет одним из способов давления Вашингтона на Пекин с целью сломить упорство Поднебесной в продолжающихся торгово-экономических баталиях между странами.

Американцы не первый раз, прикрываясь "заботой о демократии и гуманитарными соображениями", целенаправленно создают кризисы, которые затем пытаются обратить в свою пользу для достижения собственных целей. Одним из наиболее ярких примеров в этом плане является политика Белого дома в отношении Венесуэлы. Накануне новостной портал Axios со ссылкой на ряд источников в администрации президента США сообщил, что Дональд Трамп за последний год не раз предлагал своим советникам обсудить введение морской блокады Боливарианской Республики. В частности, он хотел разместить корабли ВМС вдоль берегов Венесуэлы, чтобы полностью отрезать страну от связей с внешним миром. Это предложение оказалось слишком радикальным даже для Пентагона - там посчитали такой план юридически необоснованным, а также чрезмерно затратным и требующим привлечения больших сил.

Хотя и без этого, за последние годы в отношении Боливарианской Республики США нарушили все мыслимые и немыслимые нормы международного права, да и просто приличия, по сути взрастив антивенесуэльскую коалицию стран, прежде всего, в латиноамериканском регионе. Кстати, именно гуманитарными соображениями в Вашингтоне и объясняют все свои действия, на деле же сознательно усугубляя социально-экономическую ситуацию в Венесуэле и ухудшая и без того непростую жизнь населения.

Пока Вашингтону не удалось получить существенных дивидендов ни из противостояния с правительством Николаса Мадуро, ни из торговой войны с Китаем. Впрочем, ожидать, что в Белом доме согласятся бросить начатое на полпути вряд ли приходится. А это значит, что агрессивная внешнеполитическая линия будет продолжена.