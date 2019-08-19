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19.08.2019 20:25
Рубрика: Общество

Стали известны изменения в ЕГЭ-2020

Текст: Ксения Колесникова
Какие нововведения могут появиться в ЕГЭ-2020? Информация об этом буквально несколько часов назад появилась на сайте Федерального института педагогических измерений. Разработчики заданий ЕГЭ опубликовали проекты контрольно-измерительных материалов на 2020 год.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Изменения в едином госэкзамене, как оказалось, планируются минимальные. Например, в ЕГЭ по физике будет не пять, а шесть заданий с развернутым ответом. Усложнилось задание 24, проверяющее знание элементов астрофизики. Теперь вместо двух обязательных верных ответов, в нем может быть либо 2 либо 3 правильных варианта. Сколько конкретно? Школьник должен догадаться сам.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Кто сможет сдать ЕГЭ в сентябре

В ЕГЭ по обществознанию детализированы формулировки заданий 28 и 29. В ЕГЭ по русскому языку, истории и географии изменились критерии оценивания некоторых заданий.

Больше всего изменений - в экзамене по китайскому языку. Оно и понятно - это самый "молодой" ЕГЭ: впервые выпускники сдавали его только в 2019 году.

Вот эти правки:

В разделе "Аудирование" изменены форматы заданий:

- задание 1 стало заданием на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах;

- задания 2 и 3 - стали заданиями на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня;

- введены два диалогических текста;

- уменьшено до 9 количество заданий раздела.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Установлено минимальное количество баллов ЕГЭ для получения аттестата

В разделе "Чтение" количество заданий уменьшено до 5 и введены задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах, задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня.

В разделе "Письмо" введено задание 28 на написание личного письма в ответ на письмо-стимул. Максимальное число баллов за выполнение данного задания - 8.

А вот предметы, которые остались без изменений: Математика, Химия, Биология, Информатика и ИКТ, Литература, Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский языки).

Эксперты Федерального института педагогических измерений приглашают к общественно-профессиональному обсуждению проектов. Все замечания и предложения принимаются на адрес электронной почты fipi@fipi.ru до 1 октября 2019 года.

Общество Образование ЕГЭ в России
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