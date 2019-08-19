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19.08.2019 09:27
Рубрика: В мире

Стали известны крупнейшие должники России

Текст: Юрий Когалов
Более полутора десятка стран задолжали России порядка 27 миллиардов долларов. В первую тройку этого списка вошли Беларусь, Украина и Венесуэла. Об этом пишет агентство РБК со ссылкой на данные Минфина РФ, различных ведомств других стран и официальных документов.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Оказалось, что больше всего кредитов Москва выдала Минску (по данным белорусской стороны - 7,5 миллиарда долларов). С 2012 года долг Беларуси перед Россией вырос в два раза. Но летом 2019 года Москва впервые за последние годы отказалась рефинансировать его.

Вторым крупнейшим должником, несмотря на сложные в последние годы отношения, является Украина (3,7 миллиарда долларов). Речь идет в первую очередь о еврооблигациях, которые Киев приобрел в 2013 году, спустя два года Украина объявила по им дефолт и отказалась выплачивать задолженность, судебные разбирательство идут до сих пор.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Опрос: Больше половины россиян имеют непогашенные кредиты

За пределами бывшего СССР основным должником России является Венесуэла - от 3 до 3,5 миллиардов долларов, по разным данным. И связан он с кредитом, выданным в 2011 году на приобретение российского оружия.

Около 3 миллиардов задолжала также Куба. К крупным заемщикам дальнего зарубежья относятся Бангладеш, Кипр, Индия и Йемен. Речь идет в первую очередь о средствах, предоставленных на строительство атомных объектов или закупку вооружений.

Также отмечается, что общая задолженность по российским госкредитам на 1 мая текущего года составляла 39,4 млрд долларов, однако установить заемщиков еще почти 13 миллиардов журналистам не удалось.

Стоит отметить, что государственный внешний долг России, по данным Минфина, на 1 августа 2019 года составлял 53,8 миллиарда долларов.

В мире Южная Америка Венесуэла В мире экс-СССР Беларусь В мире экс-СССР Украина Экономика Финансы Долги и кредиты
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