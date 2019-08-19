Стало известно количество оставшихся боев Нурмагомедова в UFC

Стали известны подробности контракта чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. По данным СМИ, по нынешнему контракту ему осталось провести два боя.

Источник Sport24 рассказал о подробностях контракта Хабиба Нурмагомедова, согласно которым ему осталось провести два боя в этой организации. Новый контракт россиянин подписал в июне 2019 года и стал самым высокооплачиваемым спортсменом организации по данным североамериканских СМИ.

Ближайший поединок Нурмагомедова, в активе которого 27 побед и ни одного поражения, состоится 7 сентября в Абу-Даби. Его оппонент - Дастин Порье из США. Соперники уже успели обменяться выпадами. Порье пообещал россиянину познать боль. Действующий чемпион признался, что намерен искалечить соперника.