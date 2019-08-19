Тиль, Ларссон и Шюррле попали в стартовый состав на матч с ЦСКА

Столичный "Спартак" огласил стартовый состав на домашний матч с ЦСКА в рамках 6-го тура чемпионата премьер-лиги.

С первых минут за "красно-белых" сыграют голландский полузащитник Гус Тиль, а также форварды - швед Йордан Ларссон и немец Андре Шюррле. Отметим, что Тиль и Ларссон пропускали матч "Спартака" против швейцарского "Туна" в квалификации Лиги Европы на минувшей неделе, поскольку не вошли в заявку клуба на данной стадии.

Таким образом, в "старте" у "Спартака" выйдут следующие футболисты:

Голкипер - Александр Максименко; защитники: Айртон, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Андрей Ещенко; полузащитники: Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Гус Тиль, Зелимхан Бакаев; форварды: Йордан Ларссон, Андре Шюррле.

В запас попали Ребров, Селихов, Рассказов, Кутепов, Джано, Баду, Умяров, С. Бакаев, Мелкадзе, Ташаев.

Матч "Спартак" - ЦСКА начнется в 20:00 по московскому времени.