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19.08.2019 02:25
Рубрика: В мире

Трамп хотел устроить Венесуэле морскую блокаду

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST

Президент США Дональд Трамп предлагал своим подчиненным начать морскую блокаду Венесуэлы. Глава Белого дома периодически озвучивал эту идею на протяжении полутора лет, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников американской администрации.

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Министерство обороны США к пожеланиям лидера страны не прислушилось. По мнению военных, реализация данного предложения не имеет под собой законодательной основы и будет потреблять слишком много ресурсов ВМС США. Ранее постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада призвал Совет Безопасности противостоять ужасным намерениям Вашингтона.

В мире США В мире Южная Америка Венесуэла Дональд Трамп
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