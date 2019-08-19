Трамп хотел устроить Венесуэле морскую блокаду

Президент США Дональд Трамп предлагал своим подчиненным начать морскую блокаду Венесуэлы. Глава Белого дома периодически озвучивал эту идею на протяжении полутора лет, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников американской администрации.

Министерство обороны США к пожеланиям лидера страны не прислушилось. По мнению военных, реализация данного предложения не имеет под собой законодательной основы и будет потреблять слишком много ресурсов ВМС США. Ранее постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада призвал Совет Безопасности противостоять ужасным намерениям Вашингтона.