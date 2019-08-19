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Рубрика: Спорт

У экс-тренера сборной России диагностировали рассеянный склероз

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блат испытывает серьезные проблемы со здоровьем. У 60-летнего специалиста диагностирован первично-прогрессирующий рассеянный склероз.

Дэвид Блат сейчас возглавляет греческий "Олимпиакос", а с 2006 по 2012 годы руководил сборной России. Под его руководством команда выиграла Евробаскет-2007, а на Олимпиаде 2012 года завоевала бронзовые медали.

О своей болезни Блат сообщил на официальном сайте "Олимпиакоса", опубликовав открытое письмо.

Фото: Krepsinionamai.lt
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"Иногда жизнь бросает в тебя вещи, которые не имеют внятного объяснения. В эти моменты ты должен делать вещи, проверяющие тебя на стойкость характера.

Несколько месяцев назад у меня диагностировали первично-прогрессирующий рассеянный склероз (ППРС). Это заболевание имеет много различных форм, которые по-разному проявляются у разных людей. Это аутоимунное заболевание, которое разными путями меняет твою жизнь и возможность выполнять свои базовые функции теми способами, которые всегда казались нормальными. Когда я отошел от первоначального шока и боли понимания того, как это будет и как поменяется моя жизнь в ближайшее время, я решил, что не собираюсь сдаваться. Я собираюсь адаптироваться и привыкнуть к новому способу жизни, найти варианты, чтобы продолжить как нормальный человек", - цитирует слова Блатта Eurohoops.

По словам Блата, в первую очередь это заболевание привело к слабости в ногах, росту усталости и уменьшению жизненных сил. 60-летний тренер рассказал о том, что выполняет специальную программу, пытается быть активным, чтобы не дать мышцам атрофироваться.

"Мое нынешнее состояние - не лучшее, но могло быть и хуже. Моя ответственность - быть примером для всех и продолжать жить своей жизнью лучшим из возможных способов. И никогда, никогда, никогда не сдаваться", - написал Блат в заключение.

Спорт Баскетбол
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