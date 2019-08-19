Первого сентября за парты сядут почти два миллиона первоклассников. Как понять, что ребенок готов стать школьником? С этим вопросом мы решили обратиться не к кандидатам и докторам наук, не к победителям всевозможных педагогических конкурсов из передовых образовательных центров и столичных школ, а "зайти" в российскую глубинку.

Сегодня эксперт "РГ" - учитель начальной школы с 29-летним стажем, методист Любовь Ткачева. Работала в малокомплектных школах по всей Западной Сибири, а сегодня преподает в СОШ N 2 города Заводоуковска Тюменской области. Обучает не только первоклашек, но и выступает наставником для молодых учителей. Ее обожают дети, ей доверяют родители.

Ножницы в руки

- Один из первых "тестов", который я предлагаю своим первоклассникам, - вырезать по контуру круг. И каждый год примерно 60 процентов ребят с этим не справляются: до школы они просто не держали ножницы в руках. А на уроках мы пользуемся ими очень часто - вырезаем геометрические фигуры, делаем аппликации, - говорит Любовь Ткачева. - Поэтому первый мой совет родителям - не бойтесь давать ребенку ножницы. Тем более что есть безопасные модели из пластика и с закругленными концами. Дайте малышу старый журнал или раскраску. Пусть он смело вырезает веселые картинки.

Хорошо ли у ребенка развита память? Прочитайте ему легкое четверостишие три раза подряд. Сразу сможет повторить? Проблем в первом классе, скорее всего, не будет

Это очень полезно и для развития мелкой моторики. Именно от нее во многом зависит успех ребенка в учебе. Психологи утверждают: ум у маленького ребенка - на кончиках пальцев. В идеале уже к первому классу он должен знать, как правильно держать карандаш и ручку, уметь обводить рисунок по контуру. Так что в оставшееся до школы время еще можно успеть потренироваться. Еще для развития моторики можно предложить ребенку чаще лепить из пластилина, выкладывать рисунки из крупы, перебирать бусины, нанизывать их на нить.

Как дважды два

Хорошо ли у ребенка развита память? Есть простой тест: мама дошкольника может взять короткое легкое четверостишие и прочитать его ребенку вслух три раза подряд. Если малыш сразу сможет повторить по памяти - значит, проблем в первом классе, скорее всего, не будет.

- Родители могут повторять с ребенком песенки, поговорки, пословицы, четверостишья. Хорошо, если он может рассказать несколько из них наизусть. Еще лучше - если умеет описывать несколькими предложениями простую картинку, - говорит Любовь Ткачева. - Кроме того, к школе нужно уже знать дни недели, времена года, различать право и лево. Называть свое и родителей имя и фамилию, знать свой адрес.

Что еще важно? Ребенок в этом возрасте может мыслить уже не образами, а понятиями. Например, можно предложить ему четыре-пять слов: "автобус", "трамвай", "грузовик", "цветок". Будущий первоклассник должен суметь выбрать лишнее и объяснить свое решение. Еще один хороший тест - объединять в группы диких и домашних животных. Или дать две похожие картинки, чтобы найти отличие. До пяти отличий семилетка вполне может найти. Кроме этого, завтрашний первоклассник должен называть названия месяцев и распределять их по временам года, знать части суток, дни недели и их последовательность, называть явления природы.

Еще до школы ребенок должен познакомиться с цифрами. В идеале - считать до 10 в прямом и обратном порядке. Главное не превращать это в зубрежку: цифры хорошо изучаются во время игры, на наглядных примерах. "Помогаешь маме на кухне? - А сколько вилок мы уже вымыли?" "Сколько магнитиков висит на холодильнике? - Один упал - сколько осталось?" Считать вместе можно что угодно - от пальчиков до проезжающих за окном машин.

Осторожно, букварь

А вот учить читать и писать ребенка до школы совсем не обязательно. Иногда, как признается специалист, это может быть даже вредно.

- Большая ошибка родителей в том, что они заучивают с детьми отдельные буквы. А нужно начинать со звуков. Из-за этого мычание коровы - "му-му", некоторые первоклашки читают по слогам как "Мэ-у-Мэ-у". Порой нам очень сложно от этого уйти, и переучивать ребенка приходится несколько месяцев. Мы всем классом изучаем звуки, учимся их различать, - делится Любовь Ткачева. - Ребята приходят очень разные. Кто-то еще не знает букв, кто-то читает очень хорошо, на уровне второго-третьего класса. Но в целом читают хотя бы по слогам уже "на старте" учебы примерно 60 процентов ребят.

Кстати, в 7-8 лет сложно усидеть на месте и уж тем более - удерживать внимание все 40 минут урока. Хотя тем, кто ходил в детский сад, все-таки проще. Дошколята уже научились работать по определенному распорядку вместе с другими детьми.

- В первом классе ребенок должен уметь выполнять одно задание хотя бы в течение 10 минут, доделывать его до конца. Родители могут дома это проверить. Предложить, к примеру, раскрасить большую красивую машинку и засечь время, - говорит Ткачева. - Чтобы удержать внимание на уроке, я вовлекаю малышей в игру. Например, так: "Ребята, нам сегодня пришло письмо - давайте вместе узнаем, от кого оно - что написано на конверте?" И они с удовольствием читают. Помогают также физкультурные пятиминутки - их, как правило, бывает две за урок. Первая - активная, под музыку. Вторая - расслабляющая. Предлагаю ученикам откинуться на спинку стульчика, закрыть глаза, представить, что они в сказочном лесу.

Что ребенок будет знать и уметь к концу первого класса?

ЧТЕНИЕ. Читать со скоростью 35-40 слов в минуту, устно составлять 3-5 предложений на определенную тему. Грамотно писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов. Знать наизусть 3-4 стихотворения из программы.

МАТЕМАТИКА. Знать последовательность чисел от 0 до 100, хорошо уметь прибавлять и вычитать, считать в пределах 20 на основе состава числа. Называть числа в пределах 20 в прямом и обратном порядке, решать простые задачи в одно действие и составные задачи в два действия на основе простых задач. Знать единицы измерения длины, уметь чертить отрезки, простые фигуры. Различать отрезок, прямую и луч.

РУССКИЙ ЯЗЫК. Разделять небольшой текст на предложения, делить слова на слоги, писать заглавную букву в начале предложения и именах собственных. Знать правило: жи-ши, ча-ща, чу-щу. В это же время начинается изучение безударных гласных, парных согласных, правописание разделительного мягкого знака. Ребенок должен уметь писать текст из 20-27 слов с известными орфограммами и знаками препинания.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. Называть признаки живой и неживой природы, основные сведения о своей стране, городе, планете. Знать виды транспорта, правила безопасного поведения в быту и на улице, в воде. Различать дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных. Правила личной гигиены. Знать строение термометра и определять температуру с помощью термометра.

Эксклюзив

Какие ошибки в начальной школе дети делают чаще всего и почему?

Методисты Яндекс.Учебника проанализировали огромный массив данных, состоящий из домашних заданий более чем 600 тысяч учеников из 79 регионов России. Оказалось, к примеру, что на уроках русского языка больше всего трудностей вызывает разбор слов по составу и проверка безударных гласных в корне. Работать с текстами - тоже задачка не из легких. Особенно большие затруднения вызывает поиск и анализ средств выразительности. А в математике одна из самых сложных тем - дроби, плюс - задачки на логику и диаграммы.

Вот пример одного из самых сложных заданий: "Определить, какие из слов употребляются только в единственном числе, а какие - только во множественном: ножницы, молодежь, трамвай, тепловоз, синица, доброта, мышь, сливы, смех, каникулы".

- Сегодня мы уверенно можем сказать: никакая машина или технологии не заменят учителя в начальной школе. И дело не только в эмпатии и живых эмоциях. Частая причина детских ошибок - это переключение внимания. У соседа упала ручка, солнечный зайчик запрыгал на стене, а за окном проехал грузовик, - и вот она, ошибка. Такие вещи ни одна технология не способна учесть. А значит, корректно выстроить индивидуальную образовательную траекторию машина тоже не сможет, - рассказала директор по стратегии Яндекс.Учебник Наталья Чеботарь. - В то же время технологии могут значительно облегчить работу учителя, сэкономить время на рутине - на проверке заданий. Если ребенок допускает ошибку, сервис не ставит оценку, а сообщает ему, что ответ неправильный, и дает еще две попытки. При некоторых ошибках программа умеет давать подсказки. У ребенка есть возможность подумать и исправить свою ошибку без стресса и тревоги. В свою очередь учитель получает данные о времени решения, какие ошибки ребенок допустил и о количестве попыток, это помогает понять, что именно вызвало трудности, разобраться в причине и отработать тему на уроке.