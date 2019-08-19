Новости

РБК объявил о новых назначениях в объединенной редакции 21:31
На Кубани девочку, брошенную в кафе с запиской, забрала бабушка 21:06
Медведев назначил замруководителя Ростехнадзора 21:05
В Ленобласти КамАЗ врезался в пассажирский автобус 20:44
Макрон объяснил роль России в Европе цитатой из Достоевского 20:41
Путин заявил, что радиоактивной угрозы в Северодвинске нет 20:40
В Саратове задержан мужчина, посыпавший конфеты в магазине ядом 20:34
На дне Балтики найден неизвестный корабль эпохи Колумба 20:29
Путин назвал очевидными нарушения незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 20:12
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа 20:05
В Крыму снесут огромную надпись из Книги рекордов России 20:00
Путин впервые прокомментировал митинги оппозиции в Москве 19:59
Владимир Путин оценил любезность президента Франции 19:51
"Спартак" - ЦСКА - онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ 19:50
Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход 19:49
Мутко предложил зафиксировать ставку по ипотеке на уровне 10,1 процента 19:40
Путин: Контакты с Зеленским внушают осторожный оптимизм 19:26
Врач раскрыл опасность яблочных семечек для детей 19:25
Тиль, Ларссон и Шюррле попали в стартовый состав на матч с ЦСКА 19:21
В Петербурге умерла пассажирка, выпавшая на ходу из автобуса 19:05
Актриса Изабель Юппер: Сараево - моя любовь 19:00
Воссоздан облик женщины-друида, прожившей вдвое дольше других 19:00
Форвард ЦСКА Чалов сыграет с первых минут в дерби со "Спартаком" 18:55
В Исландии прошли первые в истории "похороны" ледника 18:43
Фото: Дуэйн "Скала" Джонсон женился 18:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
Названы самые тихие и шумные города России
Названы самые тихие и шумные города России
19.08.2019 19:24
Рубрика: В мире

Язык Шиллера - школам

В Германии предложили не зачислять в начальные классы детей без знания немецкого языка
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(7941)
В Германии с началом учебного года, который в некоторых федеральных землях стартовал уже в августе, оживилась дискуссия об уровне базовой подготовки к школе детей, в том числе из семей мигрантов. Некоторые политики и общественные деятели выступили с инициативой не брать в начальные классы тех, кто совсем не говорит по-немецки.
В семьях, где оба родителя не говорят по-немецки, дети отстают от программы на один учебный год. Фото: Jnemchinova / iStock В семьях, где оба родителя не говорят по-немецки, дети отстают от программы на один учебный год. Фото: Jnemchinova / iStock
В семьях, где оба родителя не говорят по-немецки, дети отстают от программы на один учебный год. Фото: Jnemchinova / iStock

Тон бурным дебатам задал депутат бундестага, зампредседателя фракции христианских демократов Карстен Линнеманн, который в интервью Rheinische Post высказал мнение о том, что "ребенок, который почти не понимает немецкого языка, не может ходить в начальную школу". Хотя политик подразумевал, что государству следует подумать о дополнительных дошкольных курсах, многие однопартийцы поспешили откреститься от его высказываний, которые сочли неполиткорректными. При этом опрос общественного мнения подтвердил, что многим немцам инициатива пришлась по душе. Как передает Deutsche Welle со ссылкой на данные социологического института Insa, из 2060 респондентов более половины (50,2 процента) согласны с подходом Линнеманна, против высказались 32,1 процента опрошенных. Издание приводит в качестве примера лишь одну из берлинских школ в районе Шпандау, где из 570 детей в возрасте от 6 до 12 лет 80 процентов происходят из семей мигрантов. Многие переехали в ФРГ из Турции, Сирии и Нигерии. Еще два года назад занимавшая пост министра образования Йоханна Ванка предлагала ограничить долю учащихся иностранного происхождения - рекомендуемой была "квота" в 35 процентов. Но потом немцы запутались в терминах, и инициатива сошла на нет.

Фото: РИА Новости.
Подготовлены рекомендации по использованию смартфонов в школах

По данным портала Die Zeit, сегодня 10,5 процента первоклашек в Берлине говорят на "ломаном" немецком, а 6,9 процента не говорят вообще. В целом же по стране насчитывается не менее 50 тысяч детей школьного возраста, которые просто не могут поспевать за школьной программой, поскольку не понимают государственный язык ФРГ, на котором ведется обучение. В то же время за последние два десятка лет немецкое государство вложило миллиарды евро в дошкольные курсы, в том числе на уровне детских садов. Но и эта мера не оказалась панацеей. Педагоги признают, что в семьях, где оба родителя не говорят по-немецки, в том числе со своими детьми, последние в среднем отстают от одноклассников минимум на целый учебный год. Это отставание заметно и у старшеклассников, если за каникулы они отвыкают от немецкой языковой среды.

При этом берлинские чиновники, работающие в сфере образования, интеграции и трудоустройства беженцев, рассказывали корреспонденту "РГ", что больше трудностей возникает все-таки у представителей старшего поколения, в то время как их маленькие дети, которые в целом довольно быстро начинают бегло говорить по-немецки, нередко "выступают в качестве переводчиков для своих родителей". Уже сложнее приходится иностранцам в студенческом возрасте - действительно, далеко не все выдерживают интенсивный темп обязательных уроков немецкого, которые им приходится высиживать каждый день по несколько часов.

Между тем в Британии еще в прошлом году межпартийная группа депутатов Палаты общин и пэров выступила с похожей инициативой - ввести для мигрантов всех возрастов, в том числе школьного, обязательное требование к знанию английского языка, которым они должны владеть на должном уровне еще до того, как пересекут границу Соединенного Королевства. Для тех, кто не говорит на языке Шекспира и Байрона, правительство готово открыть специальные курсы, выделив на эти цели 20 миллионов фунтов. Эксперты, обеспокоенные "растущим уровнем сегрегации в отдельных районах", призывали открывать больше дополнительных классов по обучению английскому "для изолированных диаспор".

В мире Европа Германия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США испытали ранее запрещенную договором РСМД ракету
Песков прокомментировал сопровождение спецборта швейцарскими истребителями
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян
СМИ: Сирийские войска обстреляли турецкую колонну в Идлибе