В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья

На дворе только середина августа прошла, а деревья в центральной России уже начали покрываться желтой листвой. Этот процесс характерен для второй половины сентября.

Как поясняет руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, повлияли холодные ночи в июле и начале августа, когда столбики термометров опускались, в частности, в Московской области до плюс 5-6 градусов.

К тому же было много пасмурных и дождливых дней. Для хлорофилла, пигмента, окрашивающего растения в зеленый цвет, нужно солнце и тепло. Из-за недостатка тепла пигмент начинает разрушаться.

"Июль в центральной части страны оказался холоднее июня, что случается примерно раз в 7 лет, - объясняет Голубев. - Но из-за того, что июнь был жарким и есть надежда на теплую вторую половину августа, предварительно лето все-таки окажется на градус теплее нормы. Надеемся и на хороший сентябрь".

Вот и новая неделя обещает быть теплой. Везде, кроме Дальнего Востока, температура будет выше нормы. В понедельник в столичном регионе днем воздух уже прогреется до 25 тепла. Со вторника повышение температуры, днем небольшой кратковременный дождь. Ночью 10-15, днем 22-27 выше нуля. В ночь на среду до плюс 16, днем до плюс 29-ти, не исключены локальные дожди. И до конца недели температура будет в пределах 23-25 градусов тепла, что уже на 2-3 градуса выше нормы для середины августа.

Такая погода будет характерна и для других областей центральной России. А в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Курской и Тамбовской областях в середине недели выше 30 градусов. На юге Поволжья- в Самарской и Саратовской областях - жарко, ночью 15-20, днем до 31 градуса. А на севере - в Чувашии, Нижнем Новгороде - на пару-тройку градусов прохладнее.

На юге России - в Ростовской области, Краснодарском крае, Адыгее, республиках Северного Кавказа - ночью 17-22 градуса, днем 30-35, в отдельные дни до 38 градусов. Такая же погода и в Крыму. В Ростовской области сильные дожди.

На северо-западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях - ночью 10-15, днем 19-24 градуса.

На юге Урала - в Свердловской, Челябинской областях - по ночам 10-15, а днем до плюс 26-ти, дожди небольшие.

На севере Урала - в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах- ночью 6-11, днем 15-20 тепла.

На севере Сибири-на Таймыре- такая же погода, как и на севере Урала. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях и Алтайском крае жара ослабела: по ночам 10-15 градусов, днем до 24 тепла. Небольшие дожди.

В начале недели в Иркутской области, Бурятии и Приморье, Амурской области и Хабаровском крае ливни. В Хабаровском крае ночью 7-12, днем 15-20 тепла. В Приморье 12-17 ночью и днем 18-23 градуса.

Самые холодные точки на карте - Чукотка и Магадан. Там ночью плюс 4-9, днем 12-17 выше нуля, дожди.