В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья

Новости

На выборы-2020 Трамп пойдет в тандеме с Пенсом 06:33
Ирландский паб вылил виски Макгрегора в унитаз после избиения мужчины 06:20
Протесты в Гонконге могут помешать США и КНР достичь сделки 06:08
В Приморье тайфун выбросил на берег северокорейскую шхуну 06:06
В Уссурийске критический уровень реки Раздольной пошел на спад 06:03
Российские военные выполнят наблюдательный полет над Великобританией 05:52
СМИ: Япония планирует запуск спутников для уничтожения чужих аппаратов 05:31
В Бурятии полицейские спасли людей из горящего автобуса 05:04
В США арестованы трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов 04:52
Почти два миллиона человек вышли на протесты в Гонконге 04:31
Эксперты назвали регионы РФ с самым доступным для населения бензином 04:17
Истребители ТОФ вступили в воздушный бой в стратосфере 04:15
В Биробиджане ввели режим ЧС из-за подтопления улиц 04:14
Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки 03:54
Почти сто человек погибли в ДТП с бензовозом в Танзании 03:41
В Карпатах погиб известный румынский альпинист 03:32
На Канарах более четырех тысяч человек эвакуированы из-за пожаров 02:50
Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар вопреки требованиям минюста США 02:27
Трамп хотел устроить Венесуэле морскую блокаду 02:25
Медведев выиграл турнир в Цинциннати и стал пятой ракеткой мира 01:40
Boeing 757 совершил жесткую посадку на Азорских островах 01:30
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии 01:17
Астрономы показали, как видят Землю инопланетяне 00:25
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун 00:19
Жена Порошенко дала 346 тысяч долларов на комедию о войне в Донбассе 18.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
Как будут регистрировать жилье по новым законам
Как будут регистрировать жилье по новым законам
19.08.2019 05:00
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья

Текст: Ольга Игнатова
На дворе только середина августа прошла, а деревья в центральной России уже начали покрываться желтой листвой. Этот процесс характерен для второй половины сентября.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Как поясняет руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, повлияли холодные ночи в июле и начале августа, когда столбики термометров опускались, в частности, в Московской области до плюс 5-6 градусов.

К тому же было много пасмурных и дождливых дней. Для хлорофилла, пигмента, окрашивающего растения в зеленый цвет, нужно солнце и тепло. Из-за недостатка тепла пигмент начинает разрушаться.

"Июль в центральной части страны оказался холоднее июня, что случается примерно раз в 7 лет, - объясняет Голубев. - Но из-за того, что июнь был жарким и есть надежда на теплую вторую половину августа, предварительно лето все-таки окажется на градус теплее нормы. Надеемся и на хороший сентябрь".

В Москву вернется 30-градусная жара

Вот и новая неделя обещает быть теплой. Везде, кроме Дальнего Востока, температура будет выше нормы. В понедельник в столичном регионе днем воздух уже прогреется до 25 тепла. Со вторника повышение температуры, днем небольшой кратковременный дождь. Ночью 10-15, днем 22-27 выше нуля. В ночь на среду до плюс 16, днем до плюс 29-ти, не исключены локальные дожди. И до конца недели температура будет в пределах 23-25 градусов тепла, что уже на 2-3 градуса выше нормы для середины августа.

Такая погода будет характерна и для других областей центральной России. А в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Курской и Тамбовской областях в середине недели выше 30 градусов. На юге Поволжья- в Самарской и Саратовской областях - жарко, ночью 15-20, днем до 31 градуса. А на севере - в Чувашии, Нижнем Новгороде - на пару-тройку градусов прохладнее.

Фото: Instagram/news__sochi
В Сочи из-за залпового ливня затопило дороги и улицы

На юге России - в Ростовской области, Краснодарском крае, Адыгее, республиках Северного Кавказа - ночью 17-22 градуса, днем 30-35, в отдельные дни до 38 градусов. Такая же погода и в Крыму. В Ростовской области сильные дожди.

На северо-западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях - ночью 10-15, днем 19-24 градуса.

На юге Урала - в Свердловской, Челябинской областях - по ночам 10-15, а днем до плюс 26-ти, дожди небольшие.

На севере Урала - в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах- ночью 6-11, днем 15-20 тепла.

На севере Сибири-на Таймыре- такая же погода, как и на севере Урала. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях и Алтайском крае жара ослабела: по ночам 10-15 градусов, днем до 24 тепла. Небольшие дожди.

В Подмосковье зафиксировали богатый урожай грибов

В начале недели в Иркутской области, Бурятии и Приморье, Амурской области и Хабаровском крае ливни. В Хабаровском крае ночью 7-12, днем 15-20 тепла. В Приморье 12-17 ночью и днем 18-23 градуса.

Самые холодные точки на карте - Чукотка и Магадан. Там ночью плюс 4-9, днем 12-17 выше нуля, дожди.

Общество Ежедневник Погода Общество Природа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эксперты назвали регионы РФ с самым доступным для населения бензином
Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар вопреки требованиям минюста США
СК опубликовал видео из дома, где подросток убил свою семью