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Рубрика: Власть

Защита в главном чтении

В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(7941)
В Госдуме создана комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Это решение было принято в понедельник на внеочередном заседании Совета палаты. С такой инициативой выступили лидеры всех думских фракций.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что депутаты, принимая это решение, исходили из принципа о невмешательстве во внутренние дела суверенных государств . "Этот принцип должен быть в основе выстраивания отношения и с нашим государством, с Российской Федерацией", - подчеркнул он.

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Однако пока что дело обстоит иначе. "Мы с вами видим, как на государственных каналах ряда стран звучат заявления "Вставай, Москва!", призывы, указывают место сбора. Все это говорит о вмешательстве в дела Российской Федерации. Мы этого допустить не можем", - заявил он. По мнению спикера Госдумы, вопрос назрел. "Возможно, если бы мы раньше начали обсуждать эту тему, меньше было бы желающих вмешаться", - отметил он. "Самое главное для нас - обеспечить суверенитет. Если только он будет нарушен, если только удастся тем, кто хочет влиять на внутренние дела России, сформировать повестку, мы можем потерять страну", - заявил Володин.

По его словам, конкретные факты внешнего вмешательства в дела России имеются в распоряжении депутатов. "Как только прозвучало заявление главы фракции "Справедливая Россия" о необходимости создания комиссии, затем его поддержали руководители всех фракций, и мы начали получать материалы, свидетельствующие о вмешательстве во внутренние дела нашей страны", - сообщил Володин.

Конкретные факты внешнего вмешательства в дела России имеются в распоряжении депутатов

Один из членов комиссии, первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в числе фактов вмешательства назвал "размещение на сайте посольства США точек сбора на несанкционированной акции в Москве", а также призыв к участию в подобных акциях по государственным каналам - "Голосу Америки", "Дойче велле". "Это примеры открытого вмешательства во внутренние дела России", - подчеркнул Исаев. Свои выводы депутаты представят общественности и иностранным парламентариям. В частности, обратятся к коллегам в Парламентскую ассамблею Совета Европы и Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Руководитель комиссии, председатель думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что возможны также обращения в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку действиям, которые депутаты сочтут вмешательством. Состав комиссии и ее полномочия будут утверждены в сентябре на пленарном заседании Госдумы, а ее первое заседание состоится 30 августа.

Исаев: Иностранное вмешательство в дела РФ абсолютно недопустимо

На Совете Госдумы обсуждался также вопрос о деятельности новостных агрегаторов. Поводом послужила новость о том, что депутаты якобы намерены запретить эксплуатацию старых автомобилей. Эта частная инициатива, касающаяся коммерческого транспорта, попала в топ новостей одного из агрегаторов. На Совете палаты решено изучить проблему детально с участием СМИ, агрегаторов, экспертов и вернуться к вопросу в конце сентября или в октябре.

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