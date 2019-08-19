В Исландии прошли первые в истории "похороны" ледника

Необычная и печальная церемония прошла на западе Исландии - там состоялись первые в мире "похороны" ледника, ставшего жертвой глобального потепления и признанного официально умершим. На холмике среди пустынных земель, где в течение почти семь столетий сверкал белоснежный красавец Окйокулль, собралось не меньше сотни человек - неравнодушных местных жителей, ученых и политиков, включая премьер-министра страны Катрин Якобсдоуттир. Как передает Spiegel Online, они установили своего рода надгробную плиту - в назидание потомкам.

"В следующие 200 лет можно ожидать, что та же участь постигнет все наши ледники. Этот мемориал являет собой знак: мы отдаем себе отчет в том, что происходит и что нужно делать. Только вы узнаете, удалось ли нам это", - гласит гранитная табличка под названием "Письмо в будущее". На ней также высечена рекордная концентрация углекислого газа, зафиксированная в атмосфере в мае этого года: 415 ppm ( parts per million, частей на миллион). Вообще-то ледник Окйокулль официально потерял этот статус еще пять лет назад - он стал первым погибшим ледником в Исландии. К тому времени его толщина составляла всего 15 метров - за 130 лет он потерял целых 35 метров ледового слоя. "Мы пришли к выводу, что это больше не живой ледник, а всего лишь мертвый кусок льда, который не может двигаться", - с прискорбием сообщал тогда Оддур Сиггурдсон, гляциолог из Исландского метеобюро, которого цитирует The Guardian. Еще в 1890 году Окйокулль простирался на 16 квадратных километров, а в 2012-м его территория сократилась до 0,7 кв км.

Каждый год одна только Исландия теряет 11 миллиардов тонн льда, которые пока еще покрывают 11 процентов территории страны. В мировом масштабе картина выглядит пропорционально катастрофичной: ежегодно на поверхности Земли тает 335 миллиардов тонн ледяной коры. Как наглядно пояснил масштаб потерь ведущий исследователь Университета Цюриха Михаэль Земп, это все равно что объем ледника в Альпах, помноженный на три.