В Карпатах погиб известный румынский альпинист

Румынский альпинист Жолт Терек погиб в карпатском горном массиве Фэгэраш (уезд Сибиу). Тело 45-летнего спортсмена, сорвавшегося со скалы, было обнаружено возле горы Негою.

Терек находился один в труднодоступном районе, где нет сотовой связи, сообщает Радио Румынии. Вертолет не смог приземлиться на месте происшествия, поэтому горным спасателям пришлось на носилках доставлять тело вниз.

Альпинист Жолт Терек покорил многие вершины мира, пишет ТАСС. В 2013 году спортсмен возглавлял румынскую экспедицию, поднявшуюся на гималайскую вершину Нангапарбат (8126 метров), что остается крупнейшим достижением альпинизма Румынии. В 2016 году Терек одним из первых покорил Пик 5 (6421 метр) также в Гималаях.