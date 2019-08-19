Новости

Матюнин ответил на претензии Дзюбы, Семака и Глушакова 17:19
На трассе под Тулой автомобили загорелись после ДТП 17:18
СК сообщил о задержании "вора в законе" Дато Краснодарского 17:16
Физики обнаружили невидимые знаки на древнеегипетском папирусе 17:11
США продлили лицензию для Huawei еще на 90 дней 17:01
Чемпион Европы по боксу вызвал Макгрегора на бой 16:59
Врачи выяснили, почему растет число жалоб на гастрит 16:47
Под шедевром Леонардо да Винчи нашли скрытый рисунок 16:40
На Украине арестовали танкер за поставки в 2015 году топлива в Крым 16:38
У экс-тренера сборной России диагностировали рассеянный склероз 16:35
Возобновились работы по укреплению Нотр-Дама после пожара 16:29
Ангела Меркель вышла в свет в купленном 23 года назад наряде 16:28
Народный учитель России оценил запрет на мобильники в школе 16:23
Самую длинную в России "сплошную" уберут 16:23
Доставленный с Луны миссией "Аполлон-14" камень признали земным 16:21
Минобороны Японии ошиблось в картах 16:14
Боец ММА Шлеменко следующий бой проведет на круизном лайнере 16:14
В Башкирии школьники нашли в реке кость мамонта 16:07
Петербургские археологи нашли древнейшую восточноевропейскую керамику 16:04
Жительницу Алтайского края осудили условно за истязание пасынков 16:03
В Каменке начали проверять дома, пострадавшие при взрывах на полигоне 16:00
В Уфе полиция проверит видео, где мужчина стреляет по котенку 15:37
В Заполярье начали проверку по факту убийства диких животных 15:36
Мартин Фримен поделился мыслями о будущем сериала "Шерлок" 15:30
Паломница из Дагестана погибла в ДТП по дороге из Мекки 15:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
В Гидрометцентре объяснили, почему так рано пожелтели листья
Названы самые тихие и шумные города России
Названы самые тихие и шумные города России
19.08.2019 17:20
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На этой неделе легендарные рэперы Wu-Tang Clan читают "телеги", группа "Акапелла Экспресс" демонстрирует высший пилотаж джазового вокала, а петербургский фестиваль "Планета балета" дебютирует в Москве. 
Фото: Sold Out Concerts Фото: Sold Out Concerts
Фото: Sold Out Concerts

Кто играет: Wu-Tang Clan.

Что играет: Рэп.

Почему идти: Wu-Tang Clan можно назвать "антигруппой": около десятка рэперов время от времени сходятся, чтобы записать альбом, пробиться с ним на вершину чартов и тут же рассыпаться на сольные проекты. Но дело не в маркетинге, а в общем ощущении звука, благодаря которому группировка "шаолиньских гангстеров" стала самым заметным рэп-актом в истории. Атмосфера, напоминающая фильмы ужасов, пробирающие до костей барабанные лупы, заедающая в нужном месте прифанкованная гитара и риторика в стиле "мое кунг-фу лучше твоего, упырь" доказывают, что каждый из членов Wu-Tang Clan безмерно крут - даже поодиночке. Умножьте крутизну на десять - в Москве коллектив выступит в нынешнем полном составе.

Где, когда, сколько: Зеленый театр Парка им. Горького; 24 августа; 2 500 -5 000 руб.

Фото: "Академ Джаз Клуб"

Кто играет: Группа "Акапелла Экспресс".

Что играет: Вокальный джаз.

Почему идти: Пение а'cappella (то есть без инструментального сопровождения) считается высшим пилотажем вокального жанра. Группа "Акапелла Экспресс", выступавшая на крупнейших фестивалях - от "Славянского базара" до Montreux Jazz Festival - споет на этот раз в "Академ Джаз клубе". Мировые хиты от классики до рока, шесть идеально подобранных голосов и ни одного инструмента, а тем более фонограммы. Задушевная атмосфера уютного арбатского клуба прилагается.

Где, когда, сколько: "Академ Джаз Клуб"; 24 августа; 500 - 3 500 руб.

Фото: ООО "Совершенный мир"

Кто играет:Театр "Русский Балет" под руководством Вячеслава Гордеева.

Что играет: П. И. Чайковский - балеты "Лебединое озеро" и "Щелкунчик".

Почему идти: "Планета балета" - один из самых успешных балетных фестивалей в России с пропиской в Санкт-Петербурге - дебютирует теперь в Москве. Театр "Русский Балет", названный английским изданием The Journal "витриной балетных талантов" и удостоенный национальной театральной премией имени Ф. Волкова, покажет классические постановки "Щелкунчика" и "Лебединого озера". Все спектакли пройдут под живую музыку в исполнении симфонического оркестра. Особого упоминания заслуживает "Лебединое озеро" 21 августа - главную мужскую партию в нем исполнит один из ведущих солистов Большого театра Игорь Цвирко.

Где, когда, сколько: Московский Дворец молодежи; 19 августа - 8 сентября; 500 - 5 000 руб.

 

Культура Музыка Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков прокомментировал сопровождение спецборта швейцарскими истребителями
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Курс доллара превысил 67 рублей
Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян
СМИ: Сирийские войска обстреляли турецкую колонну в Идлибе