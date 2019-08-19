На этой неделе легендарные рэперы Wu-Tang Clan читают "телеги", группа "Акапелла Экспресс" демонстрирует высший пилотаж джазового вокала, а петербургский фестиваль "Планета балета" дебютирует в Москве.

Кто играет: Wu-Tang Clan.

Что играет: Рэп.

Почему идти: Wu-Tang Clan можно назвать "антигруппой": около десятка рэперов время от времени сходятся, чтобы записать альбом, пробиться с ним на вершину чартов и тут же рассыпаться на сольные проекты. Но дело не в маркетинге, а в общем ощущении звука, благодаря которому группировка "шаолиньских гангстеров" стала самым заметным рэп-актом в истории. Атмосфера, напоминающая фильмы ужасов, пробирающие до костей барабанные лупы, заедающая в нужном месте прифанкованная гитара и риторика в стиле "мое кунг-фу лучше твоего, упырь" доказывают, что каждый из членов Wu-Tang Clan безмерно крут - даже поодиночке. Умножьте крутизну на десять - в Москве коллектив выступит в нынешнем полном составе.

Где, когда, сколько: Зеленый театр Парка им. Горького; 24 августа; 2 500 -5 000 руб.

Фото: "Академ Джаз Клуб"

Кто играет: Группа "Акапелла Экспресс".

Что играет: Вокальный джаз.

Почему идти: Пение а'cappella (то есть без инструментального сопровождения) считается высшим пилотажем вокального жанра. Группа "Акапелла Экспресс", выступавшая на крупнейших фестивалях - от "Славянского базара" до Montreux Jazz Festival - споет на этот раз в "Академ Джаз клубе". Мировые хиты от классики до рока, шесть идеально подобранных голосов и ни одного инструмента, а тем более фонограммы. Задушевная атмосфера уютного арбатского клуба прилагается.

Где, когда, сколько: "Академ Джаз Клуб"; 24 августа; 500 - 3 500 руб.

Фото: ООО "Совершенный мир"

Кто играет:Театр "Русский Балет" под руководством Вячеслава Гордеева.

Что играет: П. И. Чайковский - балеты "Лебединое озеро" и "Щелкунчик".

Почему идти: "Планета балета" - один из самых успешных балетных фестивалей в России с пропиской в Санкт-Петербурге - дебютирует теперь в Москве. Театр "Русский Балет", названный английским изданием The Journal "витриной балетных талантов" и удостоенный национальной театральной премией имени Ф. Волкова, покажет классические постановки "Щелкунчика" и "Лебединого озера". Все спектакли пройдут под живую музыку в исполнении симфонического оркестра. Особого упоминания заслуживает "Лебединое озеро" 21 августа - главную мужскую партию в нем исполнит один из ведущих солистов Большого театра Игорь Цвирко.

Где, когда, сколько: Московский Дворец молодежи; 19 августа - 8 сентября; 500 - 5 000 руб.