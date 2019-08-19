В Роскачестве дали рекомендации по выбору натурального майонеза

Специалисты Роскачества объяснили, как правильно читать маркировку майонеза и выбрать лучший.

Во-первых, в магазине майонез должны хранить в холодильниках или охлаждаемых помещениях при температуре от 0 °С до 18 °С. И ни в коем случае - не под прямыми солнечными лучами.

В составе майонеза первые два ингредиента должны быть яйца и растительное масло, ведь в правильном майонезе их больше всего, например, на желтки должно приходиться примерно 40 процентов состава продукта. Если яиц в списке ингредиентов нет, значит, это уже майонезный соус. Также в составе должны быть вода, сливки, соль и сахар, лимонный сок, эфирное масло горчицы.

У натурального майонеза срок хранение - две-три недели. А если он выше шести месяцев, значит, для его приготовления применялись консерванты и антиокислители, скажем, бензоат натрия (Е211), сорбат калия (Е202).