Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ пересмотрела результаты спора пенсионера и органов соцзащиты. Гражданин начал получать назначенные ему соцзащитой выплаты, когда вышел на заслуженный отдых, но позже передумал и вернулся на работу. А выплаты продолжал получать. Чиновники посчитали, что переплатили пенсионеру, и отправились в суд с требованием - вернуть деньги.

Проблема работающих и неработающих пенсионеров продолжает оставаться острой и актуальной, поэтому разъяснения Верховного суда по такой проблеме могут оказаться полезными многим гражданам.

Соцзащита имела право остановить выплаты, пока не выяснит, работает ли получающий их пенсионер

Эта история началась с момента, когда органы соцзащиты назначили неработающему пенсионеру выплаты, положенные ему по закону. Гражданин их некоторое время получал, но потом решил снова поработать. Сама же соцзащита назначенные человеку выплаты не отменила. Пока разобралась, прошло несколько лет. И чиновники отправили в суд иск с требованием - взыскивать с пенсионера "неосновательное обогащение".

Судя по иску, соцзащита потребовала взыскать с гражданина "лишнюю" пенсию. Вот как это вышло.

Гражданину в 2010 году назначили региональную доплату как неработающему пенсионеру. А он в ответ, по существующим нормам, обязался поставить в известность соцзащиту, если снова начнет трудиться.

В конце концов это случилось - пенсионер нашел работу. Про выплаты тогда никто не вспомнил - ни он, ни соцзащита. В итоге работающий пенсионер получал доплату еще в течение двух лет. По подсчетам чиновников, общая сумма переплат ему приблизилась к семидесяти тысячам рублей.

О том, что их подопечный все-таки решил трудиться, в соцзащите узнали еще через три года из информации районного МФЦ. И лишь тогда чиновники стали готовить иск в суд, чтобы взыскать переплаченные деньги. Но в чиновничьих кабинетах время течет по-другому, поэтому на подготовку иска ушло еще два года. Так что реально исковое заявление появилось в суде только в 2017 году. Позже в суде представитель соцзащиты объяснил такой медленный процесс тем, что только в 2016 году они смогли получить трудовую книжку пенсионера.

В свою защиту ответчик говорил, что сроки давности для предъявления ему подобных требований уже прошли. Но в судах пенсионеру не повезло - он проиграл. И районный, и городской суды встали на сторону соцзащиты и сказали, что пенсионер должен вернуть переплаченную сумму. А еще местные суды не согласились с тем, что пропущен срок исковой давности.

По жалобе пенсионера дело дошло до Верховного суда РФ. И там с позицией и решением местных судов не согласились.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда подчеркнула - выплаты ответчику были остановлены в 2012 году. И по закону соцзащита имела право так поступить, пока не выяснит, работает ли пенсионер, получающий выплату. Основание для приостановления выплаты - вот то, что следовало выяснить местным судам.

Суды, рассматривая требования соцзащиты, должны были узнать, связано ли прекращение выплат с трудоустройством пенсионера, получал ли он уведомление по этому поводу и сообщали ли ему, что он должен передать в соцзащиту трудовую книжку. Эти вопросы Верховный суд посчитал главными, но местные суды на них не ответили. Более того, они на них даже не обратили внимание.

По мнению высокой судебной инстанции, чтобы установить, когда начал идти срок исковой давности, надо учитывать не только день, когда чиновник соцзащиты узнал о трудоустройстве пенсионера, но и дату, "когда истец в силу своих компетенций и полномочий должен был об этом узнать", добавил Верховный суд РФ.

Информация о том, что пенсионер начал работать, приходит в городской департамент труда и соцзащиты ежемесячно, заявил суд, но из материалов дела видно, что практически три года соцзащита, имея информацию о нарушениях, ничего не делала.

В итоге Верховный суд РФ отменил все принятые по делу решения и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Там спор должны пересмотреть с учетом разъяснений Верховного суда.

Справка "РГ"

По статье 1109 Гражданского кодекса РФ - "Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату" не надо возвращать зарплату и приравненные к ней платежи - пенсии, пособия и прочее, полученные в большем размере, если приобретатель действовал добросовестно и не было счетной ошибки. Доказать недобросовестность приобретателя или наличие ошибки в расчетах придется истцу. Сам по себе факт того, что гражданин получил больше, чем должен был, не свидетельствует о наличии недобросовестности.