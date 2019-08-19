Во Франции проект дороги из фотоэлектрических панелей потерпел фиаско

Смелый, и, казалось, многообещающий эксперимент не принес ожидаемого результата и находится на грани закрытия. О чем речь? О первой в мире дороге из солнечных батарей, построенной неподалеку от городка Турувр-о-Перш, что в Нормандии на севере Франции.

В декабре 2016 года тогдашний министр экологии и одновременно энергетики Сеголен Руаяль в торжественной обстановке открыла участок шоссе в один километр из фотоэлектрических панелей, покрытых специальной прозрачной и прочной резиной. Проект, реализованный компанией Wattway, обошелся казне в пять миллионов евро. Как предполагалось, "солнечная дорога" должна была генерировать электроэнергию, достаточную для уличного освещения города с населением в пять тысяч человек, такого, как Турувр-о-Перш. Планировалось в случае успеха распространить этот опыт на многие тысячи километров прочих автотрасс Франции.

Открытая в 2016 году "солнечная дорога" не оправдала надежд - проект провалился. Фото: Gettyimages

С тех пор прошло три с половиной года, но итоги эксперимента оказались, мягко говоря, настолько мало впечатляющими, что компания Wattway решила с этой продукцией, как заявил ее исполнительный директор Этьен Годен, "не выходить на рынок", а сосредоточиться на энергообеспечении мелких объектов, таких как камеры видеонаблюдения.

Дело в том, что по "солнечной дороге" ежедневно проносились тысячи автомобилей, в том числе многотонные фуры. В итоге на панелях появились трещины, некоторые разболтались, стали крошиться. Уже в мае прошлого года пришлось от "солнечного километра" урезать полностью раздолбанную десятую часть. Более того, шоссе то и дело покрывалось опавшими с ближайших деревьев листьями, что, естественно, резко снижало эффективность солнечных батарей. Все это привело к тому, что вместо запланированных 280 тысяч кВт/час в год в 2017-м было получено в два раза меньше электроэнергии, а в прошлом году этот показатель сократился еще раз вдвое.

Контракт, заключенный с компанией Wattway, истекает в конце этого года, но уже сейчас многим ясно, что проект потерпел фиаско, хотя это не означает, что в каком-то измененном виде к нему не вернутся в будущем.