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19.08.2019 19:00
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Воссоздан облик женщины-друида, прожившей вдвое дольше других

Текст: Денис Передельский

Студентка Университета Данди в Шотландии Карен Флеминг по черепу женщины-друида сумела воссоздать ее внешний облик.

Как сообщает Live Science, речь идет об останках старейшего из известных друидов - женщине по имени Хильда, так ее назвали ученые, которая жила в железном веке на острове Льюис у северного побережья Шотландии.

Фото: iStock
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"Невозможно сказать наверняка, когда она умерла, так как мы не смогли датировать череп, - говорит Флеминг. - Но, предполагая, что информация в журнале за 1833 год верна, Хильда скончалась между 55 годом до нашей эры и 400 годом нашей эры и имела кельтское происхождение".

Дело в том, что череп Хильды с 1833 года хранится в музее анатомии Эдинбургского университета. Судя по останкам, в последние годы жизни женщина была беззубой. Анатомический анализ показал, что она прожила более 60 лет.

По тем временам это было настоящим подвигом. Большинство женщин из этого региона в тот период времени доживали только до 30 лет. Хильда прожила вдвое дольше остальных, что свидетельствует о ее привилегированном положении и высоком происхождении.

По словам Флеминг, воссоздание восковой 3D-модели головы древней женщины-друида проходило с определенными трудностями. Летняя жара в Европе едва не растопила Хильду, пока студентка воссоздавала черты ее лица. Спасать модель буквально приходилось при помощи холодильника.

Общество Наука
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