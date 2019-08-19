Врачи выяснили, почему растет число жалоб на гастрит

Врачи-гастроэнтерологи выяснили причину увеличения в России количества пациентов с жалобами на гастрит и дуоденит. Причина роста заключается в том, что медицинская помощь стала ближе и доступнее населению.

"Большую роль в росте количества пациентов сыграло обнаружение хеликобактериальной инфекции и возможности ее диагностики. Информационная политика тоже имеет определенное значение, и взрослые люди с минимальным набором жалоб, а иногда и просто в плановом порядке, исследуются на хеликобактерии", - заявил "Вечерней Москве" доктор медицинских наук Виталий Румянцев.

По его словам, проведенное недавно исследование показало, что 60-70 процентов жителей России заражено хеликобактериями, то есть соматически они могут быть здоровы, но инфекция в их организмах присутствует. В дальнейшем она прогрессирует и превращается в заболевание.

Самостоятельная профилактика хеликоинфекции невозможна. Вариант лечения только один - обращение к специалисту.

"По факту заболевания врач подбирает индивидуальную терапию и питание. В случае неудачи, у пациента возникнут жалобы. Если лечение не будет помогать, необходимо попросить доктора назначить другие препараты", - рассказал Румянцев.