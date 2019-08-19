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Рубрика: Культура

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Завершились трехнедельные гастроли Большого театра в Лондоне
Текст: Лейла Гучмазова
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(7941)
Этот тест давно известен: хочешь увидеть все возможности труппы - посмотри ее на гастролях. Тур Большого балета в Лондоне подошел для такой проверки идеально, ведь труппе пришлось справляться со шлейфом обстоятельств.
Партию Эгины из балета Арама Хачатуряна "Спартак" исполнила Светлана Захарова. Фото: Наталья Воронова Партию Эгины из балета Арама Хачатуряна "Спартак" исполнила Светлана Захарова. Фото: Наталья Воронова
Партию Эгины из балета Арама Хачатуряна "Спартак" исполнила Светлана Захарова. Фото: Наталья Воронова

До поездки в Британию балет Большого одолел бесконечно долгий основной сезон со всеми положенными премьерами, вводами и менее крупными гастролями. Выступления на самой престижной сцене Лондона Royal Opera House, он же театр Ковент-Гарден, планировались объемными и шли с 29 июня по 18 августа - это три недели непрерывных спектаклей, часто дважды в день. Плюс моральный фактор, кажется, донесенный репетиторами до последнего лебедя кордебалета: гастроли посвятили памяти легендарного британского импресарио Виктора Хоххаузера, умершего в Лондоне на 96-м году жизни незадолго до приезда Большого.

Фото: Natalia Voronova.
Большой театр впечатлил англичан балетом "Светлый ручей"

Более полувека назад именно Хоххаузер вместе с женой Лилиан помог отечественному балету пробить "железный занавес", выполнив сложнейшую продюсерскую задачу и заодно радикально улучшив имидж страны через искусство. Во многом благодаря чете Хоххаузеров мир увидел, что не весь русский балет после революции остался на Западе, одобрил бренды "Большой балет" и "Киров/Мариинский балет" и полюбил их так, что запала хватает по сей день. Возможно, уход Хоххаузера обозначил конец эпохи, тем важнее было утвердить перед разборчивой публикой нынешний уровень труппы Большого театра.

Напомним, театр 8 раз показал "Лебединое озеро", 7 раз исполнил "Спартака", дважды удивил публику "Светлым ручьем" Алексея Ратманского и завершил гастроли серией из 4 обреченных на успех "Дон Кихотов", что в любой географии не надоедят публике никогда.

The Times включила "Дон Кихот" в список избранных зрелищ для выходных.

"Большой балет завершает свои лондонские гастроли блестяще поставленной Алексеем Фадеечевым романтической комедией Петипа, созданной еще в XIX веке. Никто не танцует так, как русские. Все билеты проданы, но можно попробовать поймать возвраты. Королевская опера, Лондон, сегодня и завтра".

Театр 8 раз показал "Лебединое озеро",  7 раз исполнил "Спартака", дважды удивил публику "Светлым ручьем" Алексея Ратманского и серией из 4 обреченных на успех "Дон Кихотов"

Можно сколько угодно удивляться возрасту балета, живущего на московской сцене в разных редакциях с 1869 года - почти полтора века, потешаться над отдаленностью либретто от оригинала Сервантеса, спорить о напичканных в спектакль за годы износа вставках, но от его обаяния никуда не деться: лихость русской балетной "испанщины" по-прежнему восхищает. Дирекция Большого балета хорошо продумала ходы и именно в этом спектакле представила Лондону новое поколение малоизвестных и совсем не известных артистов, деликатно поддержав их опытными коллегами.

Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра
Балет "Медный всадник" открыл фестиваль "Мариинский" во Владивостоке

В ролях Китри и Базиля виртуозничали Екатерина Крысанова и Давид Мотта Соарес, Маргарита Шрайнер и Игорь Цвирко, Элеонора Севенард и Артемий Беляков, Юлия Степанова и Денис Родькин. Сплошь новые для Лондона имена среди соло уличных танцовщиц, тореадоров и повелительниц дриад, и при въедливости завсегдатаев Ковент-Гарден у многих из них теперь наверняка появились поклонники.

По запросу "bolshoi ballet tour london 2019" мониторится вся британская пресса со множеством отзывов на гастроли, и итог по горячим следам внушает оптимизм. Очевидно, что есть нужда в классических названиях репертуара и в новинках: прессу подивил хохот заглушающего оркестр зала от работ Руслана Скворцова и Дениса Савина в комедийном "Светлом ручье". Очевидно, что Большой осторожно проводит смену поколений, неизбежную в жестоком искусстве академического танца. И очевидно, что Большой снова будет желанным гостем Лондона в самое ближайшее время.

Культура Театр Танец Большой театр
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