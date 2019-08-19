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Рубрика: В мире

Зеленский встретится с Нетаньяху в Бабьем Яру

Текст: Юрий Когалов

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут 19 августа переговоры в рамках визита главы правительства еврейского государства на Украину (18-20 августа). Как проинформировали в пресс-службе главы государства, встреча пройдет в урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева, где во время Великой Отечественной войны фашисты проводили массовые расстрелы, в первую очередь еврейского населения. Там Нетаньяху примет участие в церемонии поминовения погибших.

Предполагается, что во время переговоров речь пойдет о создании зоны свободной торговли, пенсионном соглашении между двумя странами и ряде других двусторонних вопросов.

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Примечательно, что это первый визит премьер-министра Израиля на Украина за последние 20 лет. Он проходит в преддверии выборов в Израиле, и Нетаньяху, как предполагается, намерен использовать его, чтобы заручиться поддержкой многочисленной общины выходцев из бывшего СССР.

"Это очень важный визит. Сотни тысяч граждан Израиля являются выходцами с Украины. Они являются тем связующим звеном между нашими странами, которое нужно поддерживать. Эту связь нужно укреплять", - заявил Нетаньяху перед вылетом на Украину.

В мире экс-СССР Украина В мире Ближний Восток Израиль
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