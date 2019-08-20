"Аякс" в меньшинстве удержал ничью в матче с АПОЭЛом

В раунде плей-офф Лиги чемпионов состоялись первые матчи. В одном из них амстердамский "Аякс" сыграл вничью на выезде с кипрским АПОЭЛом - 0:0.

В целом игра проходила под диктовку гостей. Команда Эрика тен Хага больше владела мячом, создала несколько опасных моментов у ворот соперника. А то же время АПОЭЛ сосредоточился в основном на защите и изредка беспокоил голкипера "Аякса" Андре Онана.

При всем этом у киприотов был шанс на победу. За десять минут до конца амстердамцы остались в меньшинстве после удаления защитника Нуссайра Мазрауи. АПОЭЛ почти сразу же мог забить, но гостей выручил Онана, среагировавший на мощный удар Лукаса. Как итог - 0:0.

В двух остальных матчах были зафиксированы следующие результаты: "ЧФР Клуж" (Румыния) - "Славия" (Чехия) - 0:1, ЛАСК (Австрия) - "Брюгге" (Бельгия) - 0:1. Ответные встречи между этими командами состоятся в следующую среду, 28 августа.