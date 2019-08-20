"Альтернативные" Мстители обзавелись официальным геймплейным трейлером

Компания Square Enix в рамках международной выставки Gamescom 2019 представила трейлер игры Marvel's Avengers: A-Day, демонстрирующий почти 19 минут геймплея.

Видео показывает начальный туториал за пятерых различных персонажей: Тора, Железного Человека, Халка, Кэпа и Черную Вдову. Последняя в конце ролика вступает в схватку со злодеем Таскмастером.

Примечательно, что проект, создаваемый совместными силами студий Crystal Dynamics и Eidos Montreal, никак не связан с кинематографичной вселенной Marvel - кроме, пожалуй, общей комиксной "базы". Нежелание использовать успехи кинофраншизы и стремление создать свою "альтернативную" версию популярной супергероики как минимум похвально.

"Другие" Мстители выйдут на PS4, Xbox One, Stadia и РС 15 мая 2020 года.