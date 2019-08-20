Армена Джигарханяна выписали из больницы

Как и обещал представитель Народного артиста СССР Армена Джигарханяна, 83-летнего актера, после некоторой профилактики, выписали из больницы.

По словам Артура Согомоняна, Армен Борисович чувствует себя хорошо и планирует в ближайшие дни посетить свой театр.

"Выписан из больницы, все нормально. Хорошо себя чувствует. В ближайшие дни должен в театр поехать", - сообщил Согомонян РИА Новости во вторник.

Перед этим в СМИ прошла информация, что Джигарханян находится в тяжелом состоянии после перенесенной операции, что его представитель опроверг.

Ранее в "Ленкоме" прокомментировали состояние госпитализированного с воспалением легких 85-летнего Марка Захарова.