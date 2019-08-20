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20.08.2019 08:26
Рубрика: Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Текст: Екатерина Ясакова

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет. Такой точки зрения придерживаются в Ассоциации банков России (АБР).

Участники рынка уверены, что если такое предложение будет одобрено, то перестанет теряться время, когда злоумышленник может воспользоваться картой.

Фото: Istock
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"Если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет", - цитирует вице-президента АБР Алексея Войлукова "Коммерсант".

Чаще всего обманутый владелец карты узнает о списании денег мошенниками уже постфактум. Поэтому блокировку предлагается снимать, только если клиент докажет легитимность транзакции.

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