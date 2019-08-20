"Барселона" предложит "ПСЖ" аренду Неймара и выкуп за 150 миллионов евро

"Барселона" решила предпринять еще одну попытку заполучить в свои ряды бразильского нападающего Неймара. Варианты с обменами игроками и минимальной выплатой за него "ПСЖ" не устраивают, а денег на покупку игрока прямо сейчас нет у каталонцев. В итоге светлые умы "Барселоны" в руководстве решили сделать парижанам предложение, которое сможет их заинтересовать.

Как пишет El Mundo Deportivo, "ПСЖ" будет предложено отдать игрока в аренду с последующим выкупом за 150 миллионов евро, однако и тут стороны уже разошлись во мнении. Парижане хотят в договор прописать обязательный выкуп, каталонцы не хотят вносить этот пункт.

Зато конкуренты не дремлют. "Ювентус" готов отдать "ПСЖ" Пауло Дибалу и 100 миллионов евро. И это предложение вполне способно заинтересовать парижан. Впрочем, тут многое будет зависеть и от позиции Неймара. Если он будет настаивать на трансфере только в "Барселону", то клубам придется продолжить общение несмотря на испортившиеся отношения.