БК "Химки" сыграют в Петровском парке

Участник Евролиги мужской баскетбольный клуб "Химки" в предстоящем сезоне 2019/20 несколько календарных матчей континентального турнира и Единой лиги проведет на площадке "ВТБ-Арены" в Петровском парке.

Об этом корреспонденту "РГ" сообщил генеральный директор БК "Химки" Павел Астахов. В частности, Астахов сказал, что матч открытия регулярного чемпионата Единой лиги 25 сентября против польской команды "Зелена-Гура" химчане проведут именно в Петровском парке. Что касается Евролиги: основной ареной заявлен дворец спорта в подмосковных Мытищах, но когда "ВТБ-Арена" будет свободна от других спортивно-зрелищных мероприятий, то команда сможет сыграть здесь.

Напомним, что в прошлом сезоне 2018/19 вторая по силе команда страны принимала гостей в Единой лиге на паркете находящегося в Химках Баскетбольного центра Московской области, а домашние матчи Евролиги проводила в Мытищах.

Сама команда сейчас находится на предсезонном сборе в словенском городе Краньска-Гора, но без ряда ведущих игроков. Сергей Карасев и Евгений Валиев в рядах сборной России готовятся к стартующему 31 августа в Китае чемпионату мира, аналогичная ситуация у серба Стефана Йовича. Тимофей Мозгов, Джереми Эванс и Крис Крамер присоединятся к партнерам по команде позднее. Алексей Швед проходит курс восстановления после травмы голеностопа.

После возвращение из Словении команда несколько дней потренируется на арене в Химках, затем отправится на 10-дневный сбор в Литву, где проведет ряд товарищеских матчей. На 14-15 сентября запланировано участие в турнире в Италии с участием местных "Милана", "Динамо-Сассари" и израильского "Хапоэля" (Иерусалим). С 18 по 20 сентября - турнир в хорватском Задаре. Соперники - местный одноименный клуб, "Альба" (Германия) и "Эфес" (Турция).