Новости

Саммит G7 может завершиться без итогового коммюнике 16:53
В Сочи на съемках сериала "Воронины" героине вызвали "скорую" 16:48
Хакеры на сутки заблокировали сайт посольства России в Великобритании 16:46
На Урале скончалась пострадавшая в ДТП с автобусом 17-летняя девушка 16:45
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ 16:42
Дарья Донцова напишет сценарий мультфильма про сову-детектива 16:39
В Ростове вынесли приговор банкирам за хищение более 2 млрд рублей 16:38
БК "Химки" сыграют в Петровском парке 16:34
Путин обновил Совет по развитию местного самоуправления 16:32
На курорте в Турции 12-летнюю петербурженку засосало в трубу бассейна 16:29
73 пассажирам приземлившегося в поле А321 выплатили компенсации 16:29
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей 16:27
В Новгородской области мать и дочь попали под поезд 16:23
Михаил Захаров возглавил сборную Беларуси по хоккею 16:19
Сольный проект лидера Rammstein Тиля Линдеманна записал второй альбом 16:16
В Крыму возродят любимые сорта яблок императорской семьи 16:15
Из пары огнетушителей собрали самокат на реактивной тяге 16:15
Во Франции задержаны лица, планировавшие теракт на саммите G7 16:07
Под Ульяновском похоронили убитую подростком семью 16:07
В Самарской области проверят морг, из которого тело выставили на жару 15:54
Рами Малек пожаловался на домогательства 15:48
Дэн Стивенс сыграет российского певца в комедии про "Евровидение" 15:45
Ротшильды заполучили в собственность аэропорт Кишинева 15:44
В Крыму длина бюллетеней на выборах достигнет почти метра 15:40
Петербургским предпенсионерам окажут бесплатную юридическую помощь 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
20.08.2019 16:34
Рубрика: Спорт

БК "Химки" сыграют в Петровском парке

Текст: Илья Трисвятский

Участник Евролиги мужской баскетбольный клуб "Химки" в предстоящем сезоне 2019/20 несколько календарных матчей континентального турнира и Единой лиги проведет на площадке "ВТБ-Арены" в Петровском парке.

Об этом корреспонденту "РГ" сообщил генеральный директор БК "Химки" Павел Астахов. В частности, Астахов сказал, что матч открытия регулярного чемпионата Единой лиги 25 сентября против польской команды "Зелена-Гура" химчане проведут именно в Петровском парке. Что касается Евролиги: основной ареной заявлен дворец спорта в подмосковных Мытищах, но когда "ВТБ-Арена" будет свободна от других спортивно-зрелищных мероприятий, то команда сможет сыграть здесь.

Фото: Krepsinionamai.lt
Российские баскетболисты уступили литовцам в контрольном матче перед ЧМ

Напомним, что в прошлом сезоне 2018/19 вторая по силе команда страны принимала гостей в Единой лиге на паркете находящегося в Химках Баскетбольного центра Московской области, а домашние матчи Евролиги проводила в Мытищах.

Сама команда сейчас находится на предсезонном сборе в словенском городе Краньска-Гора, но без ряда ведущих игроков. Сергей Карасев и Евгений Валиев в рядах сборной России готовятся к стартующему 31 августа в Китае чемпионату мира, аналогичная ситуация у серба Стефана Йовича. Тимофей Мозгов, Джереми Эванс и Крис Крамер присоединятся к партнерам по команде позднее. Алексей Швед проходит курс восстановления после травмы голеностопа.

После возвращение из Словении команда несколько дней потренируется на арене в Химках, затем отправится на 10-дневный сбор в Литву, где проведет ряд товарищеских матчей. На 14-15 сентября запланировано участие в турнире в Италии с участием местных "Милана", "Динамо-Сассари" и израильского "Хапоэля" (Иерусалим). С 18 по 20 сентября - турнир в хорватском Задаре. Соперники - местный одноименный клуб, "Альба" (Германия) и "Эфес" (Турция).

Спорт Баскетбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

73 пассажирам приземлившегося в поле А321 выплатили компенсации
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Макрон по-русски написал о европейской России
Полицейские освободили заложников в Рио-де-Жанейро