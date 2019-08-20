Британские истребители сопроводили Су-30 ВКС РФ над Балтикой

В понедельник истребители Typhoon британских ВВС сопроводили два самолета ВКС России. Об этом сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.

Уточняется, что истребители были подняты с военного аэродрома Эмари в Эстонии. "Они сопроводили два российских Су-30, пролетающие над Балтийским морем", - цитирует ТАСС сообщение военного ведомства в Twitter.

Великобритания возглавляет дислоцированный в Эстонии с 2017 года международный батальон НАТО. Британская авиация выполняет миссию по охране воздушного пространства стран Балтии, пишет РИА Новости. Российские военные самолеты не заходят в воздушное пространство Британии, все случаи сопровождения завершаются без инцидентов.