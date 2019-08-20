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20.08.2019 16:47
Рубрика: Экономика

ЦБ предупредил о возможном снижении средней ставки по вкладам

Текст: Елена Березина
Банк России не исключает возможного снижения средней ставки по вкладам во II полугодии этого года. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале "О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе - июле 2019 года", опубликованном регулятором.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: istock
Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход

В июле продолжился рост объема вкладов физических лиц (+0,2%). "Приток вкладов в банки свидетельствует о сохранении доверия населения к банковскому сектору и вкладам как направлению сбережения денежных средств. Несмотря на замедление прироста вкладов в иностранной валюте с исключением валютной переоценки с 1,6% в июне до 0,6% в июле, пока сохраняется их опережающая динамика (рублевые вклады выросли на 0,1%). Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте в июле выросла с 20,9 до 21,1%", - отмечается в обзоре.

За январь-июль 2019 года приток вкладов физических лиц существенно превысил показатель аналогичного периода прошлого года (+4,3% против +3,0%). За семь месяцев рублевые вклады выросли на 2,8%, а вклады в иностранной валюте - на 9,9% в долларовом эквиваленте. При этом в условиях укрепления рубля к иностранным валютам доля рублевых вкладов в общем объеме выросла с начала года с 78,5 до 78,9%. "Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц на срок свыше 1 года в июне 2019 года превышала уровень июня 2018 года на 1,1 процентного пункта. Вместе с тем на позитивном макроэкономическом фоне формируется тенденция к снижению этой ставки, которая может получить свое развитие во втором полугодии 2019 года", - указывает регулятор.

Фото: istock
В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт

Прибыль банковского сектора за семь месяцев текущего года составила 1,178 триллиона рублей против 776 миллиарда рублей январь-июль прошлого года.

Рост банковского кредитования в целом продолжился, но динамика совокупного кредитного портфеля кредитных организаций в июле по сравнению с июнем была более сдержанной. Более выраженной стала тенденция к замедлению розничного кредитования, в том числе в результате регулятивных мер Банка России, направленных на сдерживание роста наиболее рисковых сегментов кредитования: необеспеченного потребительского кредитования и ипотечных жилищных кредитов с низким первоначальным взносом.

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