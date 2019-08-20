ЦБ рекомендует банкам не размещать электронные табло с курсами валют в окнах и витринах своих отделений. Такой вывод можно сделать из ответа регулятора на запрос Ассоциации российских банков (АРБ). В ассоциации, однако, указывают, что рекомендации не обязательны для исполнения кредитными организациями, и предлагают ЦБ четче прописать правила игры.

С инициативой ввести запрет на размещение электронных выносных табло, щитов и стендов с курсами валют за пределами помещений банков ЦБ выступил в феврале 2018 года. Свою позицию регулятор аргументировал необходимостью ужесточить борьбу с нелегальными обменниками, маскирующимися под операционные кассы банков. Замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский уточнял, что в использующих уличные табло обменниках граждан часто обманывают.

Гражданам удобно просматривать курсы валют на табло в окнах или витринах банков, проходя мимо

Идею запрета поддержали Госдума и Совет Федерации. В декабре 2018 года закон, дающий Банку России полномочия регулировать порядок размещения информации об обменных курсах валют, был подписан президентом. ЦБ, в свою очередь, разработал указания для банков, где говорилось, что информация о курсах принимаемых к обмену валют может размещаться "только внутри помещения, в котором находится уполномоченный банк".

В июле АРБ направила регулятору письмо с просьбой пояснить, могут ли банки вывешивать электронные табло с курсами валют в окнах и витринах своих отделений. Вопрос возник в связи с тем, что инструкции ЦБ прямо этого не запрещают. Однако размещение курсов валют в таких местах по сути ничем не отличается от их размещения на внешних стенах и крышах зданий банков, а это как раз запрещается, поясняют в ассоциации. Банк России в ответе на запрос АРБ порекомендовал размещать информацию о курсах валют внутри помещения банка "способом, предусматривающим визуальный доступ к такой информации только внутри этого помещения".

Суть рекомендаций Банка России понятна, но представляется, что внести полную ясность в разрешение вопроса можно, только изменив нормативные акты (инструкцию) регулятора, указывают в ассоциации. При этом отмечают, что гражданам удобно просматривать курсы валют на табло в окнах или витринах банков, проходя или проезжая мимо на транспорте. К тому же это позволяет удостовериться, что информация о курсах является информацией именно этого банка. По мнению АРБ, банки сейчас находятся в двоякой ситуации. С одной стороны, они стремятся исполнять рекомендации ЦБ, хотя прямой обязанности это делать у них нет, с другой - пытаются следовать интересам клиентов.

Тем временем

Банк России не исключает возможного снижения средней ставки по вкладам во II полугодии этого года. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале "О развитии банковского сектора РФ в январе - июле 2019 года", опубликованном регулятором. В июле продолжился рост объема вкладов физических лиц (+0,2%). "Приток вкладов в банки свидетельствует о сохранении доверия населения к банковскому сектору и вкладам как направлению сбережения денежных средств", - отмечается в обзоре. За январь-июль 2019 года приток вкладов физических лиц существенно превысил показатель аналогичного периода прошлого года (+4,3% против +3,0%). За семь месяцев рублевые вклады выросли на 2,8%, а вклады в иностранной валюте - на 9,9% в долларовом эквиваленте. "Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц на срок свыше 1 года в июне 2019 года превышала уровень июня 2018 г. на 1,1 процентного пункта. Вместе с тем на позитивном макроэкономическом фоне формируется тенденция к снижению этой ставки, которая может получить свое развитие во втором полугодии 2019 года", - указывает регулятор. Прибыль банковского сектора за семь месяцев текущего года составила 1,178 триллиона рублей против 776 миллиардов рублей в январе-июле 2018-го.

Подготовила Елена Березина