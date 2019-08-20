Новости

В Йемене найдено поселение с мумиями возрастом 3000 лет 19:00
Видео: Ливень в Перми затопил улицы и парализовал движение 18:45
Подняты из воды тела троих погибших в катастрофе вертолета в Греции 18:39
В Кремле пока не готовятся к встрече Путина и Зеленского 18:31
Видео: Валерия пострадала на шоу "Голос" 18:29
Киргизский суд признал законным задержание Атамбаева 18:20
В Крыму автодебошир из Коми протаранил автомобиль ГИБДД 17:57
Кубок "Авиадартса" прилетел в Курск на истребителе 17:44
Задержан водитель, сбивший членов паралимпийской сборной России 17:43
СК завершил расследование пяти уголовных дел по несанкционированным акциям 17:34
Путин заявил о справедливых жалобах россиян на качество здравоохранения 17:30
СМИ: На борту разбившегося в Греции вертолета могли быть двое россиян 17:30
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку 17:24
Врачи рассказали, как обувь может навредить здоровью 17:24
У Трампа родился десятый внук 17:15
Ученые: Электросамокаты загрязняют окружающую среду больше автомобилей 17:15
В Оренбурге вспыхнул пожар в кафе 17:12
В Коми будут судить отца, спрятавшего тело 8-летнего сына в сумке 17:10
В пострадавшем от паводка Тулуне построят новый микрорайон 17:08
На концерте Slipknot в слэме погиб 62-летний фанат 17:05
Саммит G7 может завершиться без итогового коммюнике 16:53
В Сочи на съемках сериала "Воронины" героине вызвали "скорую" 16:48
Хакеры на сутки заблокировали сайт посольства России в Великобритании 16:46
На Урале скончалась пострадавшая в ДТП с автобусом 17-летняя девушка 16:45
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
20.08.2019 17:40
Рубрика: Экономика

Валюте указали место

ЦБ разъяснил, где можно размещать электронные табло с курсами доллара и евро
Текст: Юлия Кривошапко
ЦБ рекомендует банкам не размещать электронные табло с курсами валют в окнах и витринах своих отделений. Такой вывод можно сделать из ответа регулятора на запрос Ассоциации российских банков (АРБ). В ассоциации, однако, указывают, что рекомендации не обязательны для исполнения кредитными организациями, и предлагают ЦБ четче прописать правила игры.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

С инициативой ввести запрет на размещение электронных выносных табло, щитов и стендов с курсами валют за пределами помещений банков ЦБ выступил в феврале 2018 года. Свою позицию регулятор аргументировал необходимостью ужесточить борьбу с нелегальными обменниками, маскирующимися под операционные кассы банков. Замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский уточнял, что в использующих уличные табло обменниках граждан часто обманывают.

Гражданам удобно просматривать курсы валют на табло в окнах или витринах банков, проходя мимо

Идею запрета поддержали Госдума и Совет Федерации. В декабре 2018 года закон, дающий Банку России полномочия регулировать порядок размещения информации об обменных курсах валют, был подписан президентом. ЦБ, в свою очередь, разработал указания для банков, где говорилось, что информация о курсах принимаемых к обмену валют может размещаться "только внутри помещения, в котором находится уполномоченный банк".

Фото: istock
В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт

В июле АРБ направила регулятору письмо с просьбой пояснить, могут ли банки вывешивать электронные табло с курсами валют в окнах и витринах своих отделений. Вопрос возник в связи с тем, что инструкции ЦБ прямо этого не запрещают. Однако размещение курсов валют в таких местах по сути ничем не отличается от их размещения на внешних стенах и крышах зданий банков, а это как раз запрещается, поясняют в ассоциации. Банк России в ответе на запрос АРБ порекомендовал размещать информацию о курсах валют внутри помещения банка "способом, предусматривающим визуальный доступ к такой информации только внутри этого помещения".

Суть рекомендаций Банка России понятна, но представляется, что внести полную ясность в разрешение вопроса можно, только изменив нормативные акты (инструкцию) регулятора, указывают в ассоциации. При этом отмечают, что гражданам удобно просматривать курсы валют на табло в окнах или витринах банков, проходя или проезжая мимо на транспорте. К тому же это позволяет удостовериться, что информация о курсах является информацией именно этого банка. По мнению АРБ, банки сейчас находятся в двоякой ситуации. С одной стороны, они стремятся исполнять рекомендации ЦБ, хотя прямой обязанности это делать у них нет, с другой - пытаются следовать интересам клиентов.

Тем временем

Банк России не исключает возможного снижения средней ставки по вкладам во II полугодии этого года. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале "О развитии банковского сектора РФ в январе - июле 2019 года", опубликованном регулятором. В июле продолжился рост объема вкладов физических лиц (+0,2%). "Приток вкладов в банки свидетельствует о сохранении доверия населения к банковскому сектору и вкладам как направлению сбережения денежных средств", - отмечается в обзоре. За январь-июль 2019 года приток вкладов физических лиц существенно превысил показатель аналогичного периода прошлого года (+4,3% против +3,0%). За семь месяцев рублевые вклады выросли на 2,8%, а вклады в иностранной валюте - на 9,9% в долларовом эквиваленте. "Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц на срок свыше 1 года в июне 2019 года превышала уровень июня 2018 г. на 1,1 процентного пункта. Вместе с тем на позитивном макроэкономическом фоне формируется тенденция к снижению этой ставки, которая может получить свое развитие во втором полугодии 2019 года", - указывает регулятор. Прибыль банковского сектора за семь месяцев текущего года составила 1,178 триллиона рублей против 776 миллиардов рублей в январе-июле 2018-го.

Подготовила Елена Березина

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об итогах встречи Путина и Макрона
Лавров: Россия и Турция в постоянном контакте по ситуации в Идлибе
Минобороны показало на видео первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
МИД РФ назвал добровольной передачу данных с мониторинговых станций
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ