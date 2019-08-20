В мегаполисе молодая женщина погибла, выпав из окна многоэтажного дома. Следователь, который разбирался с ЧП, спустя несколько дней получил анонимку. Ее автор утверждал, что видел, как муж погибшей столкнул ее с балкона. Но как найти свидетеля? На этот вопрос ответил эксперт-почерковед. Изучил анонимку и сказал, что писал мужчина старше 60 лет. Следователь под благовидным предлогом получил образцы почерка у всех мужчин такого возраста в доме напротив, и свидетеля нашли.

А несколько лет назад в небольшом сибирском городке семья пропавшего ребенка получила коробку, в которой оказались части тела убитого малыша. Выйти на убийцу помог почерковед. Он изучил написанный на коробке адрес и описал человека, который надписал коробку. Убийцу нашли по этому описанию, он оказался психически больным.

Почерк не изменяется, даже когда человек пишет, держа ручку зубами или пальцами ноги

Специалисты утверждают, что почерк может многое рассказать о своем хозяине. То, как мы пишем, - это проекция нашего внутреннего мира. Об этом говорят люди с очень интересной профессией - эксперт-почерковед. Такие специалисты помогают раскрыть тяжкие преступления, рассказать о состоянии человека, который оставил предсмертную записку, и поставить точку в имущественном споре. Почерковед может описать эмоциональное состояние, степень алкогольного опьянения и даже душевные порывы.

В полиции корреспонденту "РГ" рассказали, что недавно экспертиза помогла раскрыть мошеннические действия сотрудника банка. Он, пользуясь служебным положением, оформлял документы на выплату налога от покупки жилья, подделывая подписи клиентов банка, и присваивал деньги. Свою вину сотрудник финансового учреждения категорически отрицал. Тогда на помощь следствию пришли специалисты экспертно-криминалистического центра УВД Северо-Западного округа столичного главка МВД. Проведя почерковедческую экспертизу, они подтвердили, что сотрудник банка подделывал подписи клиентов.

Старший специалист Экспертно-криминалистического центра УВД по СЗАО ГУ МВД России майор полиции Юлия Горилка рассказала, как проведенная ею почерковедческая экспертиза записок, оставленных на месте преступления, помогла оперативникам установить причастность подозреваемого мужчины к нескольким эпизодам краж регистрационных номерных знаков с автомобилей. Ей на экспертизу были предоставлены несколько записок с номером телефонов, в которых злоумышленник требовал деньги за похищенные номера. Экспертом было установлено, что все записки написаны одним человеком. Его нашли.

Специалисты утверждают, что почерк - это как отпечаток пальца. Когда человек начинает менять свой почерк, старается изменить направление букв или копировать чей-то, то он меняет общие признаки - наклон, размер, нажим, но индивидуальные признаки, о которых не знает простой обыватель, не меняются при любых условиях. Даже если человек - правша и решил подделать подпись левой.

Почерк приобретает основные черты и завершает формироваться примерно к 22-25 годам

По рукописной записи почерковед скажет следователю не только примерный возраст человека, но и его пол, образование, профессию и даже национальность.

Мало кто знает, но почерк не изменяется даже в том случае, когда человек пишет, держа ручку зубами или пальцами ноги.

Иногда к экспертам на стол попадает просто одна подпись. Но и по ней специалист может многое сказать. Например, что эта подпись была сделана в необычном состоянии - стресса, возбуждения. Специалист по почерку точно скажет - нервничал ли человек, расписываясь. Почерковед может даже назвать условия, при которых человек делал эту запись. К примеру, писал в движущемся транспорте, или в темноте, или будучи больным. Может определить характер человека, его темперамент, склонен ли к агрессии.

Почерк приобретает основные черты и завершает формироваться к 22-25 годам. У детей один почерк, у взрослых другой. Почерк может измениться после некоторых травм. По подчерку можно узнать, болеет ли человек болезнью Альцгеймера или склерозом.

Есть даже признаки почерка серийных убийц. Их всего шесть. Недостаточно, например, передать рисунки букв, но необходимо, чтобы уклоны линий, изгиб вправо или влево, отношение высоты к длине и прочие строго соответствовали одно другому, т.е. не находились во взаимном противоречии. Нельзя произвольно вырвать из почерка элемент и заменить его любым другим, не нарушив общую гармонию. Аноним часто выдает себя неосознанно, например, распределением нажима, высотой строки, формами запятой, вопросительного и восклицательного знаков. Когда человек пишет от своего имени, у него периоды напряжения сменяются периодами покоя. Ведь подлинный почерк выполняется автоматически и быстро. У анонимщиков же напрягались даже мускулы, которые напрямую в процессе письма не участвуют: мышцы спины, шеи, ног, как будто пишущий шел по льду или по канату.

Экспертов-почерковедов, как и других криминалистов, в нашей стране системно готовят с 1928 года. Сейчас таких специалистов выпускают высшие учебные заведения МВД. Только за последние несколько лет выявлены особенности экспертизы отдельных видов "почерковых объектов", например выполненных китайским иероглифическим письмом.

Совет профессионалов

Если человек знает, что ему отписано какое-то имущество, то надо позаботиться, чтобы в домашнем архиве хранились документы завещателя. Подойдут и частные письма. Они могут понадобиться в качестве сравнительного материала на случай проведения почерковедческой экспертизы. Лучше, если это будут относительно "свежие" бумаги, поскольку с развитием возрастных болезней почерк человека немного меняется.