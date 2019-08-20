Что нужно знать при покупке загородной недвижимости

Эксперт "РГ" Глеб Акимов рассказал об основных правилах, которые нужно соблюдать, приобретая дачу.
Для начала нужно определить основные критерии поиска, чего вы ждете: природа (река, лес и т.д.), инфраструктура (газ, электричество, вода, канализация, чистка подъездных дорог зимой и. т.д.), расположение (удаленность от городского жилья, от ближайших населенных пунктов), логистика (ближайшая трасса к дому, ее пропускная способность), площадь и форма участка.
Выбирайте район проживания и изучайте порядок цен в интернете. Смотрите объявления от собственников на вторичном рынке, мониторьте предложения от компаний-застройщиков, проконсультируйтесь в агентстве недвижимости. Сравните все предложения.
Подобрав 10-15 объектов, посетите каждый из них: по возможности со знакомым строителем и юристом. Уточните стоимость ЖКХ. Если это садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ), то какие ежегодные выплаты и тарифы установлены правлением. Познакомьтесь с соседями, почитайте форумы жителей.
На что нужно обратить внимание, если вы покупаете участок с домом:
- Уточните дату постройки и срок владения.
- Выясните, из каких материалов построен дом, обязательно покажите фундамент профессионалу.
- Узнайте о планах развития территории.
- Лично проверьте наличие воды, газа, электричества, канализации и интернета.
- Попросите показать квитанции об оплате жилья за летний и зимний период.
- Переведите отопление в зимний режим и проверьте температуру батарей.
- Убедитесь в законности построек на придомовой территории (баня, гараж и т.д.).
- Убедитесь в отсутствии долгов по имущественным налогам.
Какие документы должны быть у продавца - частного лица:
- Разрешение на строительство.
- Акт ввода дома в эксплуатацию.
- Кадастровый паспорт на дом и земельный участок.
- Нотариальное согласие супруга на продажу.
- Если в доме прописаны несовершеннолетние дети, пенсионеры или инвалиды, убедитесь в наличии разрешения на продажу от органов опеки.
- Выписка из ЕГРН, доказывающая, что вы покупаете дом у собственника. Выписка - обязательный документ. В ней отображаются аресты и любые другие обременения на дом и земельный участок. Росреестр присылает выписки из ЕГРН в течение 3-7 рабочих дней. Запросить выписку можно в любом МФЦ, для этого нужно знать кадастровый номер участка. Если выписку предоставляет продавец, то обратите внимание на дату. Чем справка "свежее", тем лучше.
- Если у объекта уже есть "история" и участок уже перепродавался, то проверьте чистоту всей цепочки сделок, запросите договоры купли-продажи и посмотрите были ли они удостоверены у нотариуса.
Покупая дом с участком в коттеджном поселке от застройщика, необходимо тщательно проверить целый ряд документов. В первую очередь, это правоустанавливающие документы юридического лица - Устав организации, Свидетельство о постановке на регистрационный учет в налоговых органах, Свидетельство о присвоении ИНН и документ, подтверждающий права руководителя (решение учредителей, протокол общего собрания, приказ и т.п.). Эти документы подтверждают право заниматься коммерческой деятельностью.
Проверьте не находится ли юрлицо в стадии банкротства. Далее необходимо проверить документы, связанные с правами застройщика на земельный участок.
К ним относятся "Постановление районной администрации о выделении участка", с подробным описанием под какие цели и на каких условиях. Если участок был выделен на правах аренды, надо обратить внимание на сроки аренды и порядок передачи его в собственность.
Проверка всех коммуникаций
Также должны быть представлены концепция коттеджного поселка и утвержденный генеральный план. В приложениях к генплану обязательно описываются все инженерные сети поселка. Будущему домовладельцу необходимо знать, откуда будет поступать вода, как будет устроена канализация и т.д. И само собой должно быть разрешение на строительство от местной администрации со всеми необходимыми согласованиями.
Кроме того, важно проверить наличие технических условий (ТУ) на подключение коммуникаций - электросетей, газа, водоснабжения, телефонной связи.
В ТУ указывается полный объем выделенных ресурсов. Например, если на коттеджный поселок из 20 домов выделена мощность 100 кВа, по 5 кВа на домовладение, то на освещение улочек и зон отдыха трансформаторной мощности уже не хватит. И такую ситуацию надо предвидеть.
Если коттеджный поселок уже сдан госкомиссии, то у застройщика надо запросить заключение. Если к строительству были привлечены сторонние организации, обязательно должен быть акт о выполненных работах.
Непосредственно на сам дом и прилегающий к нему участок должны быть:
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок.
- Правоустанавливающий документ на участок с указанием, на каком основании приобрел землю застройщик.
- Постановление местной администрации о предоставлении участка, договор купли-продажи и др.
- Кадастровый паспорт участка.
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности на дом;
- Кадастровый паспорт на строение из БТИ.
В свидетельстве о праве собственности на участок содержится информация о назначении и разрешенном использовании участка (ИЖС, ЛПХ и т. д.). Последний важный документ - договор с управляющей компанией, которая будет обслуживать коттеджный поселок.
Рекомендуем при оформлении сделок с недвижимостью обращаться к нотариусу, так как именно он гарантирует достоверность данных государственных реестров, обеспечивает доказательственную базу, которая впоследствии может подтвердить право собственности в случае судебных споров.
Именно нотариус проводит правовую экспертизу всех условий сделки: выясняет обстоятельства дела - устанавливает личность продавца и покупателя, их волю, разъясняет участникам смысл, значение и правовые последствия сделки; проверяет соответствие содержания сделки намерениям сторон и требованиям законодательства, проверяет по госреестрам сведения о дееспособности участников договора, о банкротстве, действительности паспортов; проводит расчеты через публичный депозитный счет (это самый безопасный способ расчётов), а также вправе передавать документ в Росреестр для регистрации перехода права собственности.