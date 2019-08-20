Для школ установлены новые антитеррористические требования

Причем касаться они будут не только школ и детсадов, но и колледжей, техникумов, летних лагерей отдыха, центров дополнительного детского образования. В общем, всех учреждений, которыми "ведает" министерство просвещения. Все эти организации будут разделены на четыре категории опасности. Чем выше риски - тем больше требований.

Самая безопасная категория - четвертая. Ее присвоят школе, если в регионе за последний год не было террористических актов. Также под четвертую категорию опасности попадают "объекты, в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое число пострадавших составляет менее 100 человек". А "прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составляет менее 15 миллионов рублей". В этом случае достаточно будет обойтись пропускным режимом, тревожной кнопкой, планами эвакуации и другими сравнительно "дешевыми" средствами.

Но если хоть один из этих показателей будет превышен (к примеру, в регионе зафиксирован террористический акт или значительно возросло количество учеников), то образовательной организации присвоят уже третью категорию опасности. Вторую категорию объекты получат, если пострадать могут от 801 до 1100 человек, первую - если пострадавших может быть еще больше.

С учетом того, что в школах в среднем учится все-таки больше сотни детей, новые требования, так или иначе, затронут большинство российских образовательных организаций. Особенно в крупных городах. И серьезная охрана, металлоискатели, сигнализация, антитеррористические учения - здесь далеко не полный список. Допустим, если всероссийский детский лагерь получил первую категорию, то при въезде на его территорию руководство должно установить средства снижения скорости или противотаранные (!) устройства.

Как понять, к какой категории относится образовательная организация? Это установит специальная комиссия, которая определит степень возможной угрозы. (В нее войдут директор школы, специалисты МЧС, Росгвардии).

- Постановление Правительства позволит совершенствовать походы к категорированию объектов образовательных организаций, повышая меры антитеррористической защищенности школ. Новые правила устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические и правовые мероприятия по обеспечению такой защищенности, - прокомментировали документ в министерстве просвещения. - Вместе с детализацией требований по каждой категории объектов Постановление пересматривает и закрепляет общий набор требований, применимых вне зависимости от присваиваемой категории, включая меры оперативного реагирования на различные ситуации и угрозы. Комплекс мер будет распространен во всех регионах страны и позволит существенным образом повысить безопасность образовательной среды, скоординировав все предписанные ранее и введенные вновь механизмы защиты.