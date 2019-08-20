Для школ установлены новые антитеррористические требования

Новости

В Йемене найдено поселение с мумиями возрастом 3000 лет 19:00
Видео: Ливень в Перми затопил улицы и парализовал движение 18:45
Подняты из воды тела троих погибших в катастрофе вертолета в Греции 18:39
В Кремле пока не готовятся к встрече Путина и Зеленского 18:31
Видео: Валерия пострадала на шоу "Голос" 18:29
Киргизский суд признал законным задержание Атамбаева 18:20
В Крыму автодебошир из Коми протаранил автомобиль ГИБДД 17:57
Кубок "Авиадартса" прилетел в Курск на истребителе 17:44
Задержан водитель, сбивший членов паралимпийской сборной России 17:43
СК завершил расследование пяти уголовных дел по несанкционированным акциям 17:34
Путин заявил о справедливых жалобах россиян на качество здравоохранения 17:30
СМИ: На борту разбившегося в Греции вертолета могли быть двое россиян 17:30
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку 17:24
Врачи рассказали, как обувь может навредить здоровью 17:24
У Трампа родился десятый внук 17:15
Ученые: Электросамокаты загрязняют окружающую среду больше автомобилей 17:15
В Оренбурге вспыхнул пожар в кафе 17:12
В Коми будут судить отца, спрятавшего тело 8-летнего сына в сумке 17:10
В пострадавшем от паводка Тулуне построят новый микрорайон 17:08
На концерте Slipknot в слэме погиб 62-летний фанат 17:05
Саммит G7 может завершиться без итогового коммюнике 16:53
В Сочи на съемках сериала "Воронины" героине вызвали "скорую" 16:48
Хакеры на сутки заблокировали сайт посольства России в Великобритании 16:46
На Урале скончалась пострадавшая в ДТП с автобусом 17-летняя девушка 16:45
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
20.08.2019 17:38
Рубрика: Общество

Для школ установлены новые антитеррористические требования

Текст: Ксения Колесникова
Во всех российских школах и детсадах должны появиться системы передачи тревожных сообщений. Более того, большинство школ установят (если они этого еще не сделали) системы видеонаблюдения и сигнализации, наймут сотрудников ЧОП или вневедомственной охраны, оборудуют посты охраны, КПП, закупят металлоискатели. Такие правила устанавливает новое постановление правительства № 1006 от 02.08. 2019 г., опубликованное на официальном портале правовой информации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Причем касаться они будут не только школ и детсадов, но и колледжей, техникумов, летних лагерей отдыха, центров дополнительного детского образования. В общем, всех учреждений, которыми "ведает" министерство просвещения. Все эти организации будут разделены на четыре категории опасности. Чем выше риски - тем больше требований.

В России вырос спрос на репетиторов китайского языка

Самая безопасная категория - четвертая. Ее присвоят школе, если в регионе за последний год не было террористических актов. Также под четвертую категорию опасности попадают "объекты, в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое число пострадавших составляет менее 100 человек". А "прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составляет менее 15 миллионов рублей". В этом случае достаточно будет обойтись пропускным режимом, тревожной кнопкой, планами эвакуации и другими сравнительно "дешевыми" средствами.

Фото: iStock
Школам рекомендовали ограничить использование мобильников

Но если хоть один из этих показателей будет превышен (к примеру, в регионе зафиксирован террористический акт или значительно возросло количество учеников), то образовательной организации присвоят уже третью категорию опасности. Вторую категорию объекты получат, если пострадать могут от 801 до 1100 человек, первую - если пострадавших может быть еще больше.

С учетом того, что в школах в среднем учится все-таки больше сотни детей, новые требования, так или иначе, затронут большинство российских образовательных организаций. Особенно в крупных городах. И серьезная охрана, металлоискатели, сигнализация, антитеррористические учения - здесь далеко не полный список. Допустим, если всероссийский детский лагерь получил первую категорию, то при въезде на его территорию руководство должно установить средства снижения скорости или противотаранные (!) устройства.

Как изменятся задания ЕГЭ в 2020 году

Как понять, к какой категории относится образовательная организация? Это установит специальная комиссия, которая определит степень возможной угрозы. (В нее войдут директор школы, специалисты МЧС, Росгвардии).

- Постановление Правительства позволит совершенствовать походы к категорированию объектов образовательных организаций, повышая меры антитеррористической защищенности школ. Новые правила устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические и правовые мероприятия по обеспечению такой защищенности, - прокомментировали документ в министерстве просвещения. - Вместе с детализацией требований по каждой категории объектов Постановление пересматривает и закрепляет общий набор требований, применимых вне зависимости от присваиваемой категории, включая меры оперативного реагирования на различные ситуации и угрозы. Комплекс мер будет распространен во всех регионах страны и позволит существенным образом повысить безопасность образовательной среды, скоординировав все предписанные ранее и введенные вновь механизмы защиты.

Общество Образование Правительство Правительство Минпросвещения Реформа образования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об итогах встречи Путина и Макрона
Лавров: Россия и Турция в постоянном контакте по ситуации в Идлибе
Минобороны показало на видео первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
МИД РФ назвал добровольной передачу данных с мониторинговых станций
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ