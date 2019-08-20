Джонсон предложил ЕС новые условия Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором предложил изменить условия выхода страны из Евросоюза. При этом поправку "бэкстоп" (backstop), регулирующую границу с Ирландией, он назвал "антидемократичной и не соответствующей суверенитету Соединенного королевства как государства", сообщает телеканал Euronews.

"Это несовместимо с желанием Лондона установить долгосрочные отношения с ЕС. "Бэкстоп" может ослабить Белфастское соглашление, которое принесло мир в Северную Ирландию", - заявил Джонсон. Политик вновь подтвердил, что выступает против пребывания Великобритании в таможенном союзе после выхода из Евросоюза. В этой связи премьер предложил заменить "бэкстоп" обязательством сторон оставить границу между Ирландией и Северной Ирландией открытой после Brexit на переходный период для поиска в перспективе альтернативного решения.

По словам Джонсона, европейские друзья и партнеры по другую сторону канала сейчас демонстрируют нежелание менять свою позицию. Однако Брюссель вынужден будет пойти на этот шаг. "В противном случае, мы должны подготовиться и к выходу из ЕС и без сделки", - пригрозил британский премьер.

Между тем правительство Великобритании анонсировало, что после Brexit, который намечен на 31 октября, ограничит для граждан ЕС свободу перемещения по территории королевства. "Вседозволенность для европейцев окончится", - отметил чиновник британского кабинета. Эксперты рассматривают это как попытку давления на руководство Евросоюза. Бывший премьер Тереза Мэй гарантировала представителям стран-членов ЕС свободу передвижения на переходный период, а также получение постоянного вида на жительство.