Джонсон предложил ЕС новые условия Brexit

Новости

Саммит G7 может завершиться без итогового коммюнике 16:53
В Сочи на съемках сериала "Воронины" героине вызвали "скорую" 16:48
Хакеры на сутки заблокировали сайт посольства России в Великобритании 16:46
На Урале скончалась пострадавшая в ДТП с автобусом 17-летняя девушка 16:45
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ 16:42
Дарья Донцова напишет сценарий мультфильма про сову-детектива 16:39
В Ростове вынесли приговор банкирам за хищение более 2 млрд рублей 16:38
БК "Химки" сыграют в Петровском парке 16:34
Путин обновил Совет по развитию местного самоуправления 16:32
На курорте в Турции 12-летнюю петербурженку засосало в трубу бассейна 16:29
73 пассажирам приземлившегося в поле А321 выплатили компенсации 16:29
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей 16:27
В Новгородской области мать и дочь попали под поезд 16:23
Михаил Захаров возглавил сборную Беларуси по хоккею 16:19
Сольный проект лидера Rammstein Тиля Линдеманна записал второй альбом 16:16
В Крыму возродят любимые сорта яблок императорской семьи 16:15
Из пары огнетушителей собрали самокат на реактивной тяге 16:15
Во Франции задержаны лица, планировавшие теракт на саммите G7 16:07
Под Ульяновском похоронили убитую подростком семью 16:07
В Самарской области проверят морг, из которого тело выставили на жару 15:54
Рами Малек пожаловался на домогательства 15:48
Дэн Стивенс сыграет российского певца в комедии про "Евровидение" 15:45
Ротшильды заполучили в собственность аэропорт Кишинева 15:44
В Крыму длина бюллетеней на выборах достигнет почти метра 15:40
Петербургским предпенсионерам окажут бесплатную юридическую помощь 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
20.08.2019 15:18
Рубрика: В мире

Джонсон предложил ЕС новые условия Brexit

Текст: Александр Саможнев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором предложил изменить условия выхода страны из Евросоюза. При этом поправку "бэкстоп" (backstop), регулирующую границу с Ирландией, он назвал "антидемократичной и не соответствующей суверенитету Соединенного королевства как государства", сообщает телеканал Euronews.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Трамп и Джонсон обсудили Brexit

"Это несовместимо с желанием Лондона установить долгосрочные отношения с ЕС. "Бэкстоп" может ослабить Белфастское соглашление, которое принесло мир в Северную Ирландию", - заявил Джонсон. Политик вновь подтвердил, что выступает против пребывания Великобритании в таможенном союзе после выхода из Евросоюза. В этой связи премьер предложил заменить "бэкстоп" обязательством сторон оставить границу между Ирландией и Северной Ирландией открытой после Brexit на переходный период для поиска в перспективе альтернативного решения.

По словам Джонсона, европейские друзья и партнеры по другую сторону канала сейчас демонстрируют нежелание менять свою позицию. Однако Брюссель вынужден будет пойти на этот шаг. "В противном случае, мы должны подготовиться и к выходу из ЕС и без сделки", - пригрозил британский премьер.

Лондон может столкнуться с нехваткой лекарств и топлива из-за Brexit

Между тем правительство Великобритании анонсировало, что после Brexit, который намечен на 31 октября, ограничит для граждан ЕС свободу перемещения по территории королевства. "Вседозволенность для европейцев окончится", - отметил чиновник британского кабинета. Эксперты рассматривают это как попытку давления на руководство Евросоюза. Бывший премьер Тереза Мэй гарантировала представителям стран-членов ЕС свободу передвижения на переходный период, а также получение постоянного вида на жительство.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

73 пассажирам приземлившегося в поле А321 выплатили компенсации
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Макрон по-русски написал о европейской России
Полицейские освободили заложников в Рио-де-Жанейро