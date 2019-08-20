ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости рекламных текстов в эфире. Размер штрафа составил 200 тысяч рублей при максимальной сумме за подобное нарушение до 500 тысяч рублей.

ФАС пояснило, что штраф наложен на ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни". Российское федеральное ведомство зафиксировало в эфире CNN ряд случаев, когда громкость фрагментов с трансляцией логотипа и информации о телеканале превышала уровень громкости прерываемой передачи от 1,6 дБ до 9,6 дБ. А по российскому закону уровень звука в рекламных роликах и анонсах не должен превышать средний уровень громкости прерываемой программы. Это послужило причиной признания компании виновной в нарушении закона о рекламе.

Ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в одном из интервью заявил, что ведомство выигрывает 98% "рекламных" разбирательств. Причина: продвигая продукцию, компании не учитывают нюансов, которые в итоге приводят к жалобам конкурентов и дотошных клиентов в антимонопольную службу - и, как результат, к штрафам.