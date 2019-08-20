Фото удивленной кошки восхитило пользователей Сети

Cat seeing reflection in magnifying mirror pic.twitter.com/aeKFb6u8GB — 41 Strange (@41Strange) 17 августа 2019 г.

Опубликованный на популярном зарубежном сайте Reddit снимок с удивленным котом стремительно набирает популярность в соцсетях.

Пользователей изрядно позабавил расположившийся в раковине кот. Животное смотрит в косметическое зеркало так, будто боится собственного отражения.

По крайней мере, к такому выводу пришли многие пользователи, отметив, что это один из самых смешных снимков с котом за всю историю.

Некоторые предположили, что кота чем-то испугал фотограф.