Первый российский пилот в "Формуле-1" Виталий Петров примет участие в гонке на выносливость, которая состоится в ближайшую субботу на автодроме Moscow Raceway в подмосковном Волоколамске.

Петров будет выступать за команду Capital RT - одного из главных фаворитов гонки. Виталий сядет за руль Mercedes-AMG GT3, а его напарником будет Денис Ременяко.

Российская серия многочасовых гонок на выносливость Russian Endurance Challenge проходит в формате четырехчасового марафона. За победу в классе и в абсолютном зачете будут бороться экипажи международных категорий GT, Спортпрототипы, Туринг. Финальная часть гонки пройдет в темное время суток.

Напомним, что Виталий Петров выступал в "Формуле-1" с 2010 по 2012 год в составе "Рено", а затем команды "Катерхэм". В сезоне-2011 он поднялся на подиум по итогам первой же гонки, став в ней третьим. Тот чемпионат он завершил на десятой позиции в общем зачете, набрав 37 очков.