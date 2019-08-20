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Текст:   Юлия Кривошапко 
17:30 20.08.2019

Гражданам предложат добровольно застраховать жилье от ЧС

Россияне смогут страховать жилье от чрезвычайных ситуаций - наводнений, пожаров, ураганов - в рамках специальных программ, которые разработают и запустят регионы.
Чаще всего жилье в России страдает от наводнений. Фото: Кирилл Шипицин/ ТАСС Чаще всего жилье в России страдает от наводнений. Фото: Кирилл Шипицин/ ТАСС
Чаще всего жилье в России страдает от наводнений. Фото: Кирилл Шипицин/ ТАСС

Граждане по-прежнему будут сами принимать решение, покупать полис или нет. Однако те, кто заранее позаботился о страховке, в случае стихийного бедствия смогут получить больше, чем те, кто ее приобретать отказался. Закон о создании новой системы вступил в силу 4 августа.

Фото: Татьяна Дмитракова/РГ
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Первыми, по оценке Всероссийского союза страховщиков (ВСС), программы страхования по новому закону могут запустить 14 регионов. Как уже писала "Российская газета", в этом списке Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Белгородская, Омская, Новосибирская области, Краснодарский, Забайкальский, Красноярский, Хабаровский и Пермский края.

Как разъяснял Минфин, во-первых, заключить договор страхования можно будет в офисе у страховой компании. Во-вторых, онлайн, через официальный сайт страховщика. Третий вариант - купить полис у страхового агента или брокера. Четвертый - приобрести страховку вместе с оплатой услуг ЖКХ, если такой пункт будет в платежке.

Цена страховки только риска чрезвычайной ситуации, по предварительным расчетам ВСС, составит в среднем 300-350 рублей в год. Дополнительная защита стандартной квартиры от бытовых рисков, если такая возможность будет предусмотрена региональной программой, обойдется владельцу примерно в 150-200 рублей в месяц сверх указанной суммы.

Несмотря на часто случающиеся стихийные бедствия, жилье граждане страхуют неохотно. Фото: Наталья Пьетра

Ущерб гражданам, купившим полис, будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в регионе, - этот показатель утверждает Минстрой. Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен того, которое пострадало от стихии, и гражданина такой вариант устроит, выплату по страховке перечислят в бюджет региона.

Фото: Тимофей Борисов/РГ
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Лимит ответственности страховщиков по новому закону составляет 300-500 тысяч рублей. Это значит, что, когда в регионах заработают свои программы страхования, граждане, купившие полисы, в случае удара стихии будут получать возмещение по следующей схеме: выплаты в размере 300-500 тысяч рублей - от страховых компаний, ущерб сверх этих сумм - от региональных властей, пояснял журналистам президент ВСС Игорь Юргенс.

Те, кто жилье не застраховал, без помощи, конечно, не останутся, но они получат ее только от государства: по линии страховых компаний выплат не будет.

Сейчас власти обсуждают возможность введения дополнительных стимулов для граждан, которые будут страховать жилье. Одна из инициатив - предусмотреть для них льготы по налогу на имущество и взносам на капитальный ремонт. Тем же, кто заранее не позаботился о страховке, предлагают на время запретить приватизировать полученное от государства новое жилье.

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