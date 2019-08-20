Хакеры на сутки заблокировали сайт посольства России в Великобритании

Сайт посольства России в Великобритании подвергся хакерской атаке, в результате чего интернет-ресурс оказался недоступен около суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дипмиссии.

"19 августа ориентировочно в 16:30 в результате хакерской DDoS-атаки было нарушено функционирование сайта посольства. В результате масштабной блокировки, полностью восстановить работу ресурса удалось лишь 20 августа к 12:00 ", - приводит агентство слова дипломата. Он также добавил, что в настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего, проводится расследование.

Представитель посольства выразил сожаление из-за возможных неудобств, которые хакерская атака могла нанести посетителям интернет-сайта диппредставительства.