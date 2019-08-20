Истребители арабской коалиции нанесли удары по хуситам в Йемене

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиции нанесла удары по находящимся на севере Йемена хуситам. Атакованы были позиции в провинции Саада, уничтожены ряд командных пунктов, есть погибшие и раненые. По данным агентства Reuters, силы коалиции также нанесли несколько ударов по хуситам в столице страны - Сане.

Отметим, что в минувшую субботу бойцы мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников атаковали нефтяное месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии. Возник пожар, пострадал газовый завод, но экспорт нефти приостановлен не был.