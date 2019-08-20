Из-за беспорядков власти Индонезии ограничили доступ в интернет

На востоке Индонезии начались массовые беспорядки на почве ксенофобии. В минувшее воскресенье в городе Сурабая студенты-яванцы избили учащихся из провинций Папуа и Западное Папуа.

На следующий день там прошли многотысячные акции протеста. Их участники требовали от властей не допускать случаев дискриминации и насилия в отношении коренных жителей провинций. Демонстранты блокировали дороги, жгли покрышки, сообщает ТАСС.

Власти решили бороться с протестующими кардинальным способом - ограничили доступ в интернет. "Особые меры направлены на борьбу с информацией, которая распространяется с целью нагнетания напряженности в этих районах", - подчеркнули в министерстве коммуникаций и информации.