Как изменятся задания ЕГЭ в 2020 году

Новый учебный год еще не начался, а специалисты Федерального института педагогических измерений уже опубликовали проекты заданий ЕГЭ на 2020 год.

Изменения в "едином" планируются минимальные. Например, в ЕГЭ по физике будет не пять, а шесть заданий с развернутым ответом. Усложнилось задание 24, проверяющее знание астрофизики. Вместо двух обязательных верных ответов в нем может быть либо 2, либо 3 правильных варианта. Сколько конкретно? Школьник должен догадаться сам.

- Проекты станут основой для составления экзаменационных материалов, они ежегодно публикуются для экспертного обсуждения до начала учебного года, - пояснили в Рособрнадзоре. - С их помощью будущие участники ЕГЭ-2020 и их преподаватели могут составить представление о том, что их ждет на экзаменах в новом учебном году.

Что еще появилось нового? В ЕГЭ по обществознанию детализированы формулировки заданий 28 и 29. В ЕГЭ по русскому языку, истории и географии изменились критерии оценивания некоторых заданий. Больше всего изменений в экзамене по китайскому языку. Оно и понятно - это самый "молодой" ЕГЭ: впервые выпускники сдавали его только в 2019 году.

В письменной части работы в разделе "Аудирование" количество заданий уменьшено до девяти, изменены форматы некоторых заданий, введены два диалогических текста. В разделе "Чтение" количество заданий уменьшено до пяти, введены задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня. В разделе "Письмо" добавлено задание 28 - в нем нужно написать личное письмо. Максимум на нем можно будет заработать 8 баллов. Экспертное обсуждение заданий ЕГЭ-2020 продлится до 1 октября 2019 года.