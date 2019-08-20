Как правильно собирать и выбирать грибы

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно собирать, выбирать и сортировать грибы и почему нужно делать именно так.

Каждый год в России фиксируют около тысячи отравлений грибами. Об этом сообщает aif.ru.

Перед выходом в лес важно позаботиться о таре: важно, чтобы она была натуральных материалов. Идеально подойдет лукошко или плетеная корзина. В ведре или пакете грибы могут помяться или "задохнуться".

Собирать грибы нужно в экологически чистых районах, вдали от дорог, магистралей, населенных пунктов, свалок и промышленных предприятий. Грибы поглощают радионуклиды с территории больше одного квадратного метра и могут содержать в двадцать раз больше опасных микроэлементов, чем в окружающей почве. Больше всего опасных элементов впитывают лисички, опята и белые грибы. Вещества скапливаются в шляпках молодых грибов. Употребление "зараженных" грибов может привести к интоксикации и аллергии. Карту экологического загрязнения почвы можно запросить в Росгидромете или Росприроднадзоре.

Разумеется, собирать стоит только знакомые молодые грибы. Важно помнить, что некоторые грибы имеют двойников. Например, некоторые поганки похожи на шампиньоны или белые грибы. Сигналом, что что-то не так, может стать ярко окрашенная, блестящая шляпка.

Грибы нужно отсортировывать по видам и перебирать в день сбора, потому что они быстро портятся. Сначала нужно очистить от песка и земли, хвои и мха. Мусор можно счищать кисточкой, ватным тампоном или мягкой тряпкой. Гладкую шляпку следует соскоблить ножом.

Потемневшие, поврежденные, размягченные места нужно удалять. Червивые, перезревшие, дряблые, без ножек - сгодятся только на выброс.

После их нужно промыть в большом количестве воды или замочить в промасленном растворе. Необработанные грибы можно хранить в холодильнике или прохладном месте не больше двух часов.

Варить "добычу" следует 30-60 минут, при этом важно время от времени сливать отвар. Каждый вид желательно готовить отдельно.